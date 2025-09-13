Cep Telefonlarında Köklü Değişim: Apple Dünyayı Salladı! iPhone İlk Kez Bu Özelliği Kaldırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple’ın yeni modeli iPhone Air’in tanıtılmasıyla birlikte cep telefonlarında köklü bir değişimin kapısı aralandı. Tanıtılan cihaz, dünyada SIM kart yuvası bulunmayan ilk küresel iPhone olma özelliğini taşıyor. Bu gelişme, "SIM kartlar tarihe mi karışıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

TELEFONDA FİZİKSEL SİM YUVASI YOK

Bugüne kadar iPhone’larda hem fiziksel SIM kart hem de eSIM desteği bulunurken, iPhone Air yalnızca eSIM teknolojisiyle çalışacak şekilde tasarlandı. Bu da iğneyle açılan SIM yuvalarının tarih olmaya başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

CCS Insight analisti Kester Mann, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Bu, fiziksel SIM kartın sonunun başlangıcını işaret ediyor” dedi. Teknoloji analisti Paolo Pescatore ise zamanla SIM kart yuvalarının tamamen ortadan kalkacağını belirterek, bu dönüşümün kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştireceğini vurguladı.

ESİM KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Aslında Apple, 2022’den itibaren ABD’de satışa sunduğu modellerde eSIM’i zorunlu hale getirmişti. Ancak bu yeni adımla birlikte eSIM, dünya çapında iPhone kullanıcıları için standart hale gelmeye başladı. Yine de Apple, yeni tanıttığı iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde bazı pazarlarda fiziksel SIM kart desteğini koruyor.

Samsung ve Google gibi diğer üreticiler de eSIM desteğini artırsa da, birçok modelde hala geleneksel SIM yuvaları bulunuyor. Buna rağmen sektörün yönü net: CCS Insight verilerine göre 2024 sonunda dünya genelinde 1,3 milyar eSIM destekli telefon kullanılıyordu. Bu rakamın 2030’da 3,1 milyara çıkması bekleniyor.

ESİM TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI NELER?

eSIM teknolojisi, telefonlarda daha fazla iç alan yaratması, çevresel faydaları ve yurtdışında operatör değiştirme kolaylığıyla öne çıkıyor. Ayrıca kullanıcılar, artık operatör mağazalarına gitmeden planlarını dijital olarak değiştirebilecek.

Cep telefonu dünyasında başlayan bu yeni dönem, önümüzdeki yıllarda SIM kart yuvalarının tamamen ortadan kalkabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi