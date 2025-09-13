Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tarih Verdi: 17 Bin Sağlık Personeli Ataması Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atanacağını açıkladı. 2025 yılı sonuna kadar toplam 35 bin atama yapılacağına dikkat çeken Memişoğlu, "2026’da sağlık hizmetlerini daha ileriye taşıyacağız" dedi.

SAMSUN’DA SAĞLIK YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Samsun Valiliği’nde düzenlediği basın toplantısında kentin sağlık altyapısına ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'hayalim' dediği Samsun Şehir Hastanesi’nin kasım ayında açılacağını belirtti. Ayrıca Tekkeköy’de yapımı süren 250 yataklı devlet hastanesinin gerektiğinde 400 yatağa çıkarılabileceğini, 2026 yılında hizmete alınacağını kaydetti.

Memişoğlu, Atakum’da temeli atılan 350 yataklı hastanenin inşaatının yüzde 30 seviyesine ulaştığını ve 2027’de açılacağını, Ayvacık’ta ise 25 yataklı yeni bir devlet hastanesinin yapımına başlanacağını açıkladı. Merkezde planlanan yeni bir büyük hastane için de yakında detay verileceğini belirtti.

2025’TE 35 BİN PERSONEL HEDEFİ

Atamalarla ilgili konuşan Memişoğlu, "2025 yılı için 35 bin hekim dışı sağlık personeli alımı planladık. Bunun 18 binini yıl ortasında yaptık, kalan 17 binini de bu ay Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. Yeni kadrolarımızla 2026’da sağlık hizmetlerini daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"KORUYUCU SAĞLIK VİZYONU"

Sağlık Bakanı, sadece tedavi odaklı değil, koruyucu sağlık hizmetlerini de önceleyen bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı. Samsun’da mevcut dört sağlıklı hayat merkezine beş yeni merkezin ekleneceğini, ayrıca en az 10 yeni aile sağlığı merkezinin açılacağını duyurdu.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA UYARI

Vatandaşları bağımlılıklardan uzak durmaya çağıran Memişoğlu, "Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulun. Sağlıklı hayat merkezlerimizde sigara bırakma programlarımız sürüyor. Hem bireysel hem toplumsal sağlık için bu alışkanlıklardan uzak durmalıyız" dedi.

ULUSLARARASI SAĞLIK TEMASLARI

Memişoğlu ayrıca sağlık üretimi ve araştırmaları kapsamında Moğolistan ve Çin’le görüşmeler yaptıklarını, önümüzdeki yıl ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleriyle de temaslarda bulunacaklarını aktardı. Türkiye’nin güçlü altyapısı ve insan kaynağıyla "koruyan, geliştiren ve üreten" sağlık vizyonunu sürdürecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA