Türk Balıkçılığı Kanada Sularında Yeniden Özgür
Ticaret Bakanlığı’nın yoğun girişimleri sonuç verdi; Kanada, Türk balıkçılık ürünlerine uyguladığı ihracatı engelleyici kısıtlamaları kaldırdı. 8 Eylül 2025 itibarıyla levrek ve çipura gibi ürünler Kanada pazarına geri dönüyor.
Ticaret Bakanlığı, Kanada’ya balıkçılık ürünleri ihracatında sevindirici bir gelişme duyurdu. Kanada Gıda Denetim Ajansı (CFIA) ile yapılan görüşmeler sonucunda, 1 Haziran 2023’ten bu yana devam eden ihracat yasağı kaldırıldı. Türk levreği ve çipurası, yeniden Kanada pazarında yerini alacak.
Bakanlık, GATE Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bu başarıda kilit rol oynadığını belirtti. “Türk balıkçılık sektörü, uluslararası arenada gücünü bir kez daha kanıtladı” denilen açıklamada, diğer pazarlardaki engellerin aşılması için çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Kanada’ya ihracatta yeni bir sayfa açılırken, sektör temsilcileri kararın ekonomik katkısına dikkat çekti.
Kaynak: AA