Balıkçılar Bile Gözlerine İnanamadı! Tezgahlar Doldu Taştı, Tam 50 Bin Ton Avlandı

Balıkçılıkta bu sezon itibarıyla yeni düzenlemelerin uygulandığını belirten Özkaya, eylül ayından itibaren hamsi avcılığında kota sistemine geçildiğini hatırlattı. Kota uygulaması kapsamında teknelerin boylarına göre av yapmalarına izin verildiğini belirten Özkaya, denetimlerin düzenli şekilde gerçekleştirildiğini ve kota dışı avcılığın önüne geçildiğini ifade etti.

Bu yıl hamsinin yeterli boya ulaşmakta zorlandığını belirten Özkaya, buna rağmen yaklaşık 100 bin tonluk hamsi avcılığı gerçekleştirildiğini, genel olarak hamsi açısından da iyi bir sezon yaşandığını kaydetti.

MARMARA'DA MÜSİLAJ ETKİSİYLE SEZON ERKEN SONA ERDİ

Ramazan Özkaya, Marmara Denizi'nde bu sezon müsilaj sorununun yeniden ortaya çıktığını belirterek, bu durumun bölgedeki balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Müsilajın özellikle Marmara'da avcılığı zorlaştırdığını vurgulayan Özkaya, bu nedenle bölgede sezonun erken kapandığını açıkladı.

Her ne kadar genel sektöre büyük bir zararı olmadıysa da müsilajla ilgili önlem alınması gerektiğinin altını çizen Özkaya, bu sorunun ilerleyen yıllarda daha büyük etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

İHRACATTA 2 MİLYAR DOLARLIK SEVİYE AŞILDI

Balıkçılık sektörünün genel olarak başarılı bir sezon geçirdiğini ifade eden Özkaya, ihracat rakamlarının 2 milyar doların üzerine çıktığını ve artış ivmesinin sürdüğünü söyledi. Özkaya, Türkiye’nin su ürünleri ihracatında güçlü bir performans sergilediğini vurguladı.

Kaynak: AA