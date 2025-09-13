Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi. Plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan mavi renkli araçla test sürüşü yapan Erdoğan, modelin özellikleri hakkında bilgi aldı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. Araç teslimi, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda - Resim : 1

MAVİ RENKLİ T10F İLE DENEME SÜRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan mavi renkli T10F modelini test etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda - Resim : 2

Deneme sürüşü sırasında araç hakkında detaylı bilgi alan Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda - Resim : 3

İLK TESLİM TÖRENİNDE YOĞUN KATILIM

Togg’un ilk T10F teslimatı için düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda - Resim : 4Araç, test sürüşünün ardından Bakan Kacır ve Togg yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmi olarak teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda - Resim : 5

Türkiye’nin elektrikli otomobil serisine yeni bir halka ekleyen T10F, böylece ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımına sunuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tarih Verdi: 17 Bin Sağlık Personeli Ataması YapılacakSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tarih Verdi: 17 Bin Sağlık Personeli Ataması YapılacakEkonomi

Togg T10F'in Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu: İşte Satış Tarihi ve Fiyatı... TOGG T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak Fiyatı Ne kadar?Togg T10F'in Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu: İşte Satış Tarihi ve Fiyatı... TOGG T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak Fiyatı Ne kadar?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı! Yayın Krizi Başına Dert Oldu: Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması! Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması!
Toprak Altında Saklı Servet: Taşların Arasından Tek Tek Ayıklıyor, Gramı Altınla Yarışıyor Toprak Altında Saklı Servet: Taşların Arasından Tek Tek Ayıklıyor, Gramı Altınla Yarışıyor
Pencere Kenarlarındaki Küf ve Nemi Bitiriyor! Kış Gelmeden Hemen Uygulayın, Farkı Görün Pencere Kenarlarındaki Küf ve Nemi Bitiriyor! Kış Gelmeden Hemen Uygulayın, Farkı Görün
Telefon Piyasasında Bir İlk: 200 Mp Çifte Kamerayla Geliyor! Çarşı Pazar Karışacak Telefon Piyasasında Bir İlk: 200 Mp Çifte Kamerayla Geliyor! Çarşı Pazar Karışacak
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi