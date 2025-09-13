Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un Yeni Modelini Test Etti! Yerli Otomobil T10F Artık Yollarda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. Araç teslimi, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.

MAVİ RENKLİ T10F İLE DENEME SÜRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan mavi renkli T10F modelini test etti.

Deneme sürüşü sırasında araç hakkında detaylı bilgi alan Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı eşlik etti.

İLK TESLİM TÖRENİNDE YOĞUN KATILIM

Togg’un ilk T10F teslimatı için düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Araç, test sürüşünün ardından Bakan Kacır ve Togg yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmi olarak teslim edildi.

Türkiye’nin elektrikli otomobil serisine yeni bir halka ekleyen T10F, böylece ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımına sunuldu.

Kaynak: AA