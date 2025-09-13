Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı Kapsıyor
Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda, sürücü güvenliğini tehlikeye atabilecek teknik arızalar nedeniyle ABD’de toplam 111 bini aşkın aracı servislere geri çağırma kararı aldı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) paylaştığı bilgilere göre, Toyota Motor Engineering & Manufacturing, 94 bin 320 aracı etkileyen bir sorun tespit etti. Araçlarda bulunan buz çözücü ve buğu giderici sistemin belirli sürüş koşullarında devre dışı kalabileceği, bunun da sürücünün görüşünü azaltarak kaza ihtimalini artırabileceği ifade edildi.
HONDA'DA DİREKSİYON DESTEK SORUNU
Aynı kurumun açıklamasına göre, Amerikan Honda Motor Co., 17 bin 334 aracı kapsayan ayrı bir geri çağırma başlattı. Söz konusu araçlarda direksiyon destek kaybı yaşanabileceği, bunun da sürücünün direksiyon hakimiyeti için daha fazla güç harcamasına yol açarak kaza ve yaralanma riskini yükseltebileceği aktarıldı.
GERİ ÇAĞIRMALARIN KAPSAMI
Her iki markanın da söz konusu araç sahiplerini bilgilendirmeye başladığı ve servislerde ücretsiz onarım yapılacağı bildirildi. Uzmanlar, bu tür teknik sorunların erken tespit edilip hızlı şekilde giderilmesinin, hem sürücü güvenliği hem de markaların itibarını koruma açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi