Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı Kapsıyor

Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda, sürücü güvenliğini tehlikeye atabilecek teknik arızalar nedeniyle ABD’de toplam 111 bini aşkın aracı servislere geri çağırma kararı aldı.

Son Güncelleme:
Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı Kapsıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) paylaştığı bilgilere göre, Toyota Motor Engineering & Manufacturing, 94 bin 320 aracı etkileyen bir sorun tespit etti. Araçlarda bulunan buz çözücü ve buğu giderici sistemin belirli sürüş koşullarında devre dışı kalabileceği, bunun da sürücünün görüşünü azaltarak kaza ihtimalini artırabileceği ifade edildi.

Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı Kapsıyor - Resim : 1

HONDA'DA DİREKSİYON DESTEK SORUNU

Aynı kurumun açıklamasına göre, Amerikan Honda Motor Co., 17 bin 334 aracı kapsayan ayrı bir geri çağırma başlattı. Söz konusu araçlarda direksiyon destek kaybı yaşanabileceği, bunun da sürücünün direksiyon hakimiyeti için daha fazla güç harcamasına yol açarak kaza ve yaralanma riskini yükseltebileceği aktarıldı.

Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı Kapsıyor - Resim : 2

GERİ ÇAĞIRMALARIN KAPSAMI

Her iki markanın da söz konusu araç sahiplerini bilgilendirmeye başladığı ve servislerde ücretsiz onarım yapılacağı bildirildi. Uzmanlar, bu tür teknik sorunların erken tespit edilip hızlı şekilde giderilmesinin, hem sürücü güvenliği hem de markaların itibarını koruma açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiOtomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Toplatma
Son Güncelleme:
İngiltere’ye Damga Vuracak! Ruben Amorim Canlı Yayında Altay Bayındır Bombasını Patlattı: Manchester United Tarihinde Bir İlk Manchester United Tarihinde Bir İlk
Bu Hafta Ona Yatırım Yapan Kazandı! Altın, Dolar, Borsa... Bu Hafta Ona Yatırım Yapan Kazandı
Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye Girdi Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye Girdi
Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt