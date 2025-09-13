Bu Hafta Ona Yatırım Yapan Kazandı! Altın, Dolar, Borsa...

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,33 düşüş kaydetti. Altın ve dolar yükselirken, euro fiyatı yatay seyretti. Yatırım fonları değer kaybederken, en çok kazandıran kategori “kıymetli maden” fonları oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,33 değer kaybetti. Altının gram fiyatı yüzde 1,85, dolar/TL yüzde 0,11 değer kazanırken, avro/TL ise yatay seyretti.

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 10.265,70, en yüksek 10.735,22 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,33 düşüşle 10.372,04 puandan haftayı tamamladı.

ALTIN REKOR KIRDI

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 1,87 artarak 8 bin 136 liraya ulaştı.

DOLAR YÜKSELDİ

ABD doları bu hafta yüzde 0,11 değer kazanarak 41,3680 liraya çıkarken, euro fiyatı yatay kalarak 48,5110 lirada sabit kaldı.

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,55, emeklilik fonları ise yüzde 0,47 oranında değer kaybetti. Fon kategorileri arasında ise yatırımcılarına en yüksek kazancı yüzde 3,58 ile “kıymetli maden” fonları sağladı.

Kaynak: AA

