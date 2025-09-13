Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi oranlarıyla ilgili artışın olup olmayacağına dair net bilgi verdi. Yılmaz, şu an için değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını belirterek, "Vergi artırmadan gelirleri artırmanın yollarını arayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi oranlarıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Genel vergi oranlarında değişiklik düşünmüyoruz ve enflasyonist etki yaratmadan gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kayıt dışılığı azaltma ve vergi tabanını genişletmenin öncelikleri arasında olduğunu belirten Yılmaz, "Vergi tabanını genişletme, tahsilat oranlarını artırma ve sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin hâle getirme çabası içinde olacağız" diye konuştu. Ayrıca, toplam 30 büyükşehirde yıllık hasılatı 480 bin TL’nin altında olan yüz binlerce mükellefin basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam edeceğini, bu sınırı aşanların ise kapsam dışına çıkarıldığını açıkladı.

HİZMET ENFLASYONU VURGUSU

Yılmaz, hizmet enflasyonunun süreci yavaşlatan etkenler arasında olduğunu ifade ederek, kira ve eğitim kalemlerinin bunda etkili olduğunu söyledi. Dezenflasyonun devam ettiğini ve birikmiş maliyetlerin giderileceğini belirten Yılmaz, “İletişim çalışmalarına ağırlık vererek beklentilerin arzu ettiğimiz hızda iyileşmesini sağlayacağız” dedi.

Mali disiplin ve kamu borç yönetimi projeksiyonlarına da değinen Yılmaz, “Enflasyon düşerken bütçe üzerinde kısa vadede baskı oluşuyor, ancak aldığımız tedbirlerle bunu dengeledik. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye faiz dışı açık vermeden yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bloomberg

