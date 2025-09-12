Türkiye’de Banka Şubeleri Azalıyor, ATM Sayısı Artıyor: İşte Güncel Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin verilerinden derlenen bilgilere göre, 67 bankadan 38’i mevduat bankası, 20’si kalkınma ve yatırım bankası, 9’u ise katılım bankası olarak hizmet veriyor.

Mevduat bankaları ve kalkınma yatırım bankalarının toplam şube sayısı 9 bin 324 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 137 şube kapandı. Bu düşüşün temel nedeni, mobil ve dijital bankacılık kullanımının artması ile bazı hizmetlerin destek kuruluşlarından sağlanması olarak gösteriliyor. Katılım bankalarının şube sayısı ise 1.498 olarak belirlendi.

ATM SAYISI YÜKSELİYOR

Şube sayısının azalmasına karşın, ATM sayısı yükselişte. 2024’ün ikinci çeyreğinde 53 bin 500 olan ATM sayısı, 2025’in aynı döneminde yüzde 3,3 artarak 55 bin 259’a ulaştı. Yıl başından itibaren artış oranı ise yüzde 1,44 olarak kaydedildi.

EN GENİŞ ŞUBE AĞI ZİRAAT BANKASI'NDA

Şube bazında bakıldığında Ziraat Bankası 1.773 şube ile en geniş ağa sahip banka konumunda. Halkbank 1.100 şube ile ikinci, Türkiye İş Bankası 1.033 şube ile üçüncü sırada yer alıyor. Vakıfbank 979 şube, Garanti BBVA ise 797 şube ile takip ediyor. Özel sermayeli bankalar arasında en fazla şubeye sahip olan Türkiye İş Bankası olurken, Garanti BBVA yabancı sermayeli bankalar arasında liderliğe oturdu.

Katılım bankalarında Kuveyt Türk 451 şubeyle ilk sırada bulunurken, Türkiye Finans 260, Albaraka Türk ise 224 şube ile onu takip ediyor. Kalkınma ve yatırım bankaları arasında ise Türk Eximbank 24 şube ile en fazla şubeye sahip banka olarak öne çıkıyor.

PERSONEL SAYISI 210 BİNİ AŞIYOR

Bankacılık sektöründe toplam istihdam Haziran 2025 itibarıyla 210 bin 804 kişi. Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarında 188 bin 912 kişi, katılım bankalarında ise 21 bin 892 kişi çalışıyor.

Personel sayısında da Ziraat Bankası önde. Bankanın 25 bin 713 çalışanı bulunuyor. Halkbank 22 bin 198, Türkiye İş Bankası 20 bin 344, Garanti BBVA 20 bin 102 ve Vakıfbank 18 bin 653 çalışan ile sektörde ilk beş sırayı paylaşıyor.

