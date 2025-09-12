Otomobil Anahtarınızı Mikrodalga Fırına Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’de yayımlanan resmi verilere göre, 2024’te yalnızca İngiltere genelinde 61.343 araç çalındı, bunların 8.145’i Londra’da gerçekleşti. Cinch güvenlik uzmanları, anahtarsız giriş sistemlerinin bu hırsızlıkların başlıca nedeni olduğunu belirtiyor. Sistem, anahtar kumandası yakındayken aracın kilidini açıp motoru çalıştırma imkânı tanıyor; ancak suçlular “röle cihazları” ile anahtarın sinyalini kopyalayabiliyor. Bu yöntem, araç hırsızlıklarının yaklaşık %70’inde kullanılıyor.

FARADAY KESESİ YETMEYEBİLİYOR

Sürücülere genellikle Faraday kesesi kullanmaları öneriliyor. Bu özel keseler, anahtar sinyalinin dışarı sızmasını engelleyerek hırsızların araca ulaşmasını zorlaştırıyor. Ancak uzmanlar, Faraday kesesinin tam güvenlik sağlamadığını vurguluyor.

MİKRODALGA FIRIN İLE ÇİFTE GÜVENLİK

İşte burada mikrodalga fırın devreye giriyor. Metal gövdesi sayesinde elektromanyetik dalgaların geçişini engelleyen mikrodalga, anahtarın sinyalinin hırsızlar tarafından yakalanmasını neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Ofcom uzmanları, “Anahtarı Faraday kesesi ile birlikte mikrodalgaya koymak, güvenliği iki kat artırır” açıklamasında bulundu.

ALTERNATİF KORUMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar ayrıca şunları öneriyor:

Anahtarı alüminyum kaplı kutularda saklamak,

Evde yokken küçük Faraday keseleri içinde tutmak,

Mikrodalga fırın ile ek güvenlik sağlamak.

Kaynak: Haber Merkezi