Kış Gelmeden Bu Basit İşlemi Yapın: Faturayı Düşürüyor, Peteklerin Ömrünü Uzatıyor!

Soğuk günler kapıya dayandı, uzmanlar ise evde birkaç dakikada yapılabilecek basit bir bakım ile doğalgaz faturalarını düşürmenin ve petek ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Enerji uzmanlarına göre, peteklerde zamanla biriken hava ve çamurlaşma, ısının düzgün yayılmasını engelliyor ve kombinin daha fazla çalışmasına yol açıyor. Bu nedenle, kış gelmeden önce petek havasının alınması büyük önem taşıyor.

NASIL YAPILIR?

Peteklerin üst kısmında bulunan küçük vanayı düz tornavida veya özel anahtarla yavaşça açın.

Hava çıktıktan sonra bir miktar su akacaktır; su gelmeye başladığında vanayı kapatın.

Tüm peteklerde aynı işlemi tekrarlayın.

Ayrıca kombi filtresinin temizlenmesi, cihazın ömrünü uzatırken faturaların düşmesine de yardımcı oluyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ ÖNERİ

Enerji verimliliği uzmanları, bu tür düzenli bakım işlemlerinin doğal gaz faturalarında yüzde 30-40’a varan tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor. Özellikle eski binalarda, petek havası almak ve kombi filtresini temizlemek, ısınma performansını gözle görülür şekilde artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

