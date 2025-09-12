Sektörde Büyük Çatlama! Otomotiv Devleri Fabrikalarına Kilit Vurdu

Otomotiv sektöründe yaşanan ekonomik daralma, Almanya’da faaliyet gösteren Japon tedarikçi Musashi’yi zor durumda bıraktı. Şirket, iflas riskini gerekçe göstererek Aşağı Saksonya’daki Hannoversch Münden ve Thüringen’deki Leinefelde fabrikalarını kapatma kararı aldı. Bu gelişmenin yaklaşık 400 çalışanı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Musashi, 2022 yılında imzalanan “Gelecek ve Sosyal Tarif Anlaşması” ile çalışanlarına 2030’a kadar iş güvencesi vaat etmişti. Ancak şirketin mali sıkıntıları derinleşince bu taahhüt rafa kalktı. Fabrikaların kapanması, Almanya’daki otomotiv tedarik zincirinde endişeleri artırdı.

SATIŞLAR YÜZDE 40'A DÜŞTÜ

Şirketin finansal tablosu son yıllarda büyük ölçüde bozuldu. 2018’den bu yana satışlarda yüzde 40’a varan düşüş yaşanırken, Musashi yalnızca son üç yılda 100 milyon euroya yakın zarar açıkladı.

REKABET GÜCÜ ZAYIFLADI

Asyalı rakiplerin benzer parçaları yüzde 25’e varan daha düşük maliyetlerle üretiyor olması, Musashi’nin pazardaki gücünü ciddi biçimde zayıflattı. Şirket bu nedenle Avrupa’daki dokuz, Almanya’daki altı fabrikasından ikisini kapatma yoluna gitti.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇATLAMA

Almanya’da otomotiv tedarikçilerinin artan enerji maliyetleri, yüksek işçilik ücretleri ve küresel rekabet baskısı altında zorlandığı biliniyor. Musashi’nin aldığı bu karar, sektörde benzer adımların gelebileceği yönünde endişeleri de beraberinde getirdi.

