Elektrikli Süpürge Üreticisinden Sürpriz Çıkış: Dreame, Bugatti’ye Rakip Oluyor! Süper Otomobilini Tanıttı

Ev teknolojileriyle tanınan Çin merkezli Dreame, otomotiv sektörüne beklenmedik bir giriş yaptı. Şirket, “dünyanın en hızlı otomobili” olmayı hedefleyen süper spor aracının tasarım görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Bugatti Chiron’u andıran çizgileriyle dikkat çeken model, hız ve teknoloji meraklılarının ilgisini şimdiden üzerine çekti.

Son Güncelleme:
Elektrikli Süpürge Üreticisinden Sürpriz Çıkış: Dreame, Bugatti’ye Rakip Oluyor! Süper Otomobilini Tanıttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli ve robot süpürgeleriyle global pazarda bilinen Dreame, tasarım ve mühendislik tecrübesini otomobil dünyasına taşımaya karar verdi. Paylaşılan render görselleri, markanın aerodinamik çizgiler ve agresif hatlarla bezeli iddialı bir süper otomobil üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Özellikle geniş hava girişleri, ince tavan yapısı ve arka difüzör tasarımı, aracın Chiron’a göz kırpan detaylarını öne çıkarıyor.

Elektrikli Süpürge Üreticisinden Sürpriz Çıkış: Dreame, Bugatti’ye Rakip Oluyor! Süper Otomobilini Tanıttı - Resim : 1

'DÜNYANIN EN HIZLISI'

Şirket, geliştirdiği bu süper otomobili “dünyanın en hızlısı” olarak lanse ediyor. Ancak şu an için motor tipi, aktarma sistemi, beygir gücü ya da hızlanma değerleri gibi teknik bilgiler paylaşılmadı. Dreame’nin asıl faaliyet alanının ev elektroniği olması, bu iddiayı daha da ilginç hale getiriyor. Uzmanlar, markanın bu hedefi nasıl gerçeğe dönüştüreceğini merakla bekliyor.

Elektrikli Süpürge Üreticisinden Sürpriz Çıkış: Dreame, Bugatti’ye Rakip Oluyor! Süper Otomobilini Tanıttı - Resim : 2

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVLERİ OTOMOTİVE YÖNELDİ

Son yıllarda Çinli teknoloji şirketleri, sadece kendi sektörleriyle sınırlı kalmayıp otomotiv ve mobilite alanında da iddialı adımlar atmaya başladı. Dreame’nin süpürge üretiminden süper otomobil projesine uzanan çıkışı, bu trendin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli Süpürge Üreticisinden Sürpriz Çıkış: Dreame, Bugatti’ye Rakip Oluyor! Süper Otomobilini Tanıttı - Resim : 3

BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Henüz prototipi tanıtılmamış olsa da Dreame’nin bu projesi, otomotiv çevrelerinde büyük heyecan yarattı. Şirketin “dünyanın en hızlısı” olma iddiasını ne ölçüde hayata geçireceği ve tasarımda Bugatti’ye olan benzerliğin sektörde nasıl karşılanacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip OlacakBYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip OlacakEkonomi

43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler DeğişecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Sıfır Otomobil
Son Güncelleme:
Ali Koç’a Dişli Rakip! Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp’ın Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı: Sosyal Medya İkiye Bölündü… Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı
43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek 43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek
Üniversiteye Gitmek Pahalıya Patlıyor! Şehir Dışında Okumanın Aylık Maliyeti Asgari Ücretin 2 Katına Çıktı Üniversite Okumak Cep Yakıyor! Artık Asgari Ücretin 2 Katı
12 Eylül Günlük Burç Yorumları: Cesur Adımlar Atmanızın Tam Zamanı 12 Eylül Günlük Burç Yorumları: Cesur Adımlar Atmanızın Tam Zamanı
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi