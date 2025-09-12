Elektrikli Süpürge Üreticisinden Sürpriz Çıkış: Dreame, Bugatti’ye Rakip Oluyor! Süper Otomobilini Tanıttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli ve robot süpürgeleriyle global pazarda bilinen Dreame, tasarım ve mühendislik tecrübesini otomobil dünyasına taşımaya karar verdi. Paylaşılan render görselleri, markanın aerodinamik çizgiler ve agresif hatlarla bezeli iddialı bir süper otomobil üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Özellikle geniş hava girişleri, ince tavan yapısı ve arka difüzör tasarımı, aracın Chiron’a göz kırpan detaylarını öne çıkarıyor.

'DÜNYANIN EN HIZLISI'

Şirket, geliştirdiği bu süper otomobili “dünyanın en hızlısı” olarak lanse ediyor. Ancak şu an için motor tipi, aktarma sistemi, beygir gücü ya da hızlanma değerleri gibi teknik bilgiler paylaşılmadı. Dreame’nin asıl faaliyet alanının ev elektroniği olması, bu iddiayı daha da ilginç hale getiriyor. Uzmanlar, markanın bu hedefi nasıl gerçeğe dönüştüreceğini merakla bekliyor.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVLERİ OTOMOTİVE YÖNELDİ

Son yıllarda Çinli teknoloji şirketleri, sadece kendi sektörleriyle sınırlı kalmayıp otomotiv ve mobilite alanında da iddialı adımlar atmaya başladı. Dreame’nin süpürge üretiminden süper otomobil projesine uzanan çıkışı, bu trendin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Henüz prototipi tanıtılmamış olsa da Dreame’nin bu projesi, otomotiv çevrelerinde büyük heyecan yarattı. Şirketin “dünyanın en hızlısı” olma iddiasını ne ölçüde hayata geçireceği ve tasarımda Bugatti’ye olan benzerliğin sektörde nasıl karşılanacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi