43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar birçok firmayı olduğu gibi tarım sektörünün güçlü oyuncularından Solakoğlu’nu da etkiledi. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin ve ortaklarının yapacağı ödemeler, atanan geçici komiserlerin denetimine tabi olacak.

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Tarım makineleri alanında geniş ürün gamıyla bilinen Solakoğlu, özellikle motor, motopomp ve çapa makineleri üretimiyle öne çıkıyordu. Şirketin konkordato sürecinde faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği belirtildi.

Geçici mühlet süreci sonrası verilecek nihai karar, firmanın geleceğini belirleyecek. Şirketin bundan sonraki yol haritası, mahkeme ve komiserlerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi