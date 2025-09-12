43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek

Türkiye tarım sektörünün köklü şirketlerinden biri olan Solakoğlu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 1982 yılında Malatya’da kurulan firma için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek
Son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar birçok firmayı olduğu gibi tarım sektörünün güçlü oyuncularından Solakoğlu’nu da etkiledi. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin ve ortaklarının yapacağı ödemeler, atanan geçici komiserlerin denetimine tabi olacak.

43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek - Resim : 1

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Tarım makineleri alanında geniş ürün gamıyla bilinen Solakoğlu, özellikle motor, motopomp ve çapa makineleri üretimiyle öne çıkıyordu. Şirketin konkordato sürecinde faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği belirtildi.

43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek - Resim : 2

GELECEK MAHKEME KARARINA BAĞLI

Geçici mühlet süreci sonrası verilecek nihai karar, firmanın geleceğini belirleyecek. Şirketin bundan sonraki yol haritası, mahkeme ve komiserlerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda netleşecek.

