43 Yıllık Tarım Devinden Beklenmedik Konkordato Talebi: Sektörde Dengeler Değişecek
Türkiye tarım sektörünün köklü şirketlerinden biri olan Solakoğlu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 1982 yılında Malatya’da kurulan firma için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.
Son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar birçok firmayı olduğu gibi tarım sektörünün güçlü oyuncularından Solakoğlu’nu da etkiledi. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin ve ortaklarının yapacağı ödemeler, atanan geçici komiserlerin denetimine tabi olacak.
ÜRETİM DEVAM EDECEK
Tarım makineleri alanında geniş ürün gamıyla bilinen Solakoğlu, özellikle motor, motopomp ve çapa makineleri üretimiyle öne çıkıyordu. Şirketin konkordato sürecinde faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği belirtildi.
GELECEK MAHKEME KARARINA BAĞLI
Geçici mühlet süreci sonrası verilecek nihai karar, firmanın geleceğini belirleyecek. Şirketin bundan sonraki yol haritası, mahkeme ve komiserlerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda netleşecek.
