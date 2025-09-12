Beklenen Tarih Belli Oldu! Çalışanlara İkinci Emeklilik Fırsatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilik hayali kuranlara güzel haber geldi. Orta Vadeli Program’da (OVP) uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirilmesi için yeni bir hamle geliyor. Kişiler yeni bir işe girdiklerinde Otomatik Katılım Sistemi (OKS) adı altında bir emeklilik sistemine dahil oluyor, burada maaşlarından beli oranda kesinti yapılarak emeklilik için birikim yapmaları sağlanıyordu. Yeni sistem ise milyonlarca kişiye umut olmuş olacak.

EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM

OKS sisteminde, çalışanlar devam etmek istemediklerinde yatırılan tutarı sistemden çekebiliyordu. Yeni dönemde Otomatik Katılım Sistemi’nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlatıcı Emeklilik Sistemi geliyor.

İKİNCİ EMEKLİLİK FIRSATI DOĞMUŞ OLACAK

Uygulama için de tarih belli oldu. 2026 yılının ikinci yarısında TES’in hayata geçmesi planlanıyor. Bu kapsamda çalışanlar emekli olduktan sonra ikinci bir emeklilik hakkı daha kazanacak.

YENİ SİSTEMDE NELER OLACAK?

Yeni sistemin detaylarını açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Aslında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi dediğimiz TES Bireysel Emeklilik Sistemi’nin genişletilmesiyle oluşan, çalışanları ve yatırımcıları kazanç sağlamaya yönlendirecek finansal piyasaları hareketlendirecek bir yapı olarak değerlendirebiliriz. BES ile TES arasında şekil olarak benzerlik sağlayan birçok özellik olacağını tahmin ediyorum. BES, 2017 yılında ilk çıktığı zaman işverenlerin işçileri için brüt maaşından %3 oranında kesinti sağlayıp bunu emeklilik şirketlerinde değerlendirilmesi zorunluydu. Hatta şu anda bile 5 işçisi olan işverenlerin sisteme girmesi zorunlu olup, yapılmadığı takdirde ay başına ve işçi başına olmak üzere idari para cezası mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Fakat sisteme girdikten sonra 2 ay sonrasında cayma hakkını kullanıp sistemden çıkılabilmektedir.

TES’te ise bu zorunlu olacaktır. Sistemden çıkma hakkı mevcut olmayacaktır. Geçtiğimiz dönemde BES ile ilgili sistemde biriken paranın %50’sinin çekilebilmesine imkan tanınmıştı. Burada 4 hal olan evlilik, ev alma, eğitim, doğal afet durumunda yatırımınızı alıp kısmi olarak sistemde de kalma hakkı getirilmişti. 2026 – 2028 OVP’de bu 4 hal durumuna 2 tane daha ekleneceği ile ilgili sinyaller verildi. Bunların askerlik ve hac ibadeti ile ilgili olacağını söyleyebiliriz.

TES’TE BİRİKEN PARA NE ZAMAN ÇEKİLEBİLECEK?

BES'te 2 ay cayma hakkı mevcuttu, ama TES'te böyle bir durum söz konusu olmayacak. BES'te 10 yıl 56 yaş sonrası emeklilik hakkı mevcut. TES’te ise bu muğlak, tam net bir durum yoktur. Ama devlet tarafından emeklilik kanunlarına baktığımızda 2000 ile 2008 arası ilk sigorta başlangıcında emeklilik şartı kadın 58 erkek 60 yaş. 2008 sonrası işe başlamalarda ise 60 yaştan başlayarak 65’e kadar çıkmakta. Buradaki yaş şartlarının TES üzerinden de uygulanabilme ihtimali mevcut. Ya da cazip kılmak amaçlı daha erken yaşlara da gelebileceğini söyleyebilirim.

YÜZDE 30 DEVLET KATKISI SÜRECEK Mİ?

Evet, BES’in uzantısı TES olacağından dolayı %30 katkının devamlılığı teşvik amaçlı yapılacağını düşünüyorum."

