10 Soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi: Tüm Detaylar Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin soruları yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım’ın Türkiye genelinde hayata geçirdiği faizsiz tasarruf finansman sistemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sistemin işleyişi ve sunduğu avantajlar 10 başlıkta özetlendi.

1- TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?

Katılımcıların bir araya gelerek bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yaptığı, kalan finansmanın ise Emlak Katılım güvencesiyle faizsiz karşılandığı bir modeldir. Bu sayede ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olunabiliyor.

2- SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Katılımcılar, finansman tutarını ve aylık ödeme planını belirliyor. Sadece organizasyon ücreti ödeyerek sisteme dahil olan kişiler, kredi ya da faiz ödemeden teslimat zamanı geldiğinde mülk veya araç sahibi olabiliyor.

3- EV, İŞ YERİ YA DA ARAÇ NASIL ALINIR?

İki farklı yöntem bulunuyor. “Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli”nde teslim tarihi katılımcının tercihine göre belirleniyor. “Çekilişli Model”de ise noter huzurunda yapılan aylık çekilişlerle sıra gelen katılımcılar teslimatlarını alıyor.

4- BANKA KREDİLERİNDEN FARKI NE?

Bu sistemde faiz veya vade farkı uygulanmıyor. Ödemeler, belirlenen anapara üzerinden kira öder gibi taksitlendiriliyor. Peşinatlı ya da peşinatsız seçenekler mevcut.

5- BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren tüm Emlak Katılım şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

6- İKİNCİ EL ARAÇLAR DA DAHİL Mİ?

Sistem hem sıfır hem de ikinci el otomobil alımını kapsıyor.

7- ÇATILI İŞ YERİ İÇİN FİNANSMAN NASIL SAĞLANIYOR?

Plan türüne göre ya önceden belirlenen teslim tarihine göre ya da çekiliş yöntemiyle finansman sağlanıyor.

8- EV YA DA İŞ YERİ SAHİPLERİ DE DAHİL OLABİLİR Mİ?

Evet, mevcut mülk sahipleri de sisteme dahil olabiliyor.

9- KAÇ TAKSİT YAPILABİLİYOR?

Konut ve iş yeri için en fazla 120 ay, taşıt alımları için ise 60 ay vadeye kadar imkan sunuluyor.

10- YAŞ VE GELİR ŞARTI VAR MI?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme katılabiliyor. Gelir şartı bulunmuyor.

