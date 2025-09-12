Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Herkesin Evinde Olan İki Temizlik Ürünü Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda denetimlerini sürdürürken sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin yeni bir karar aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan duyuruda, iki farklı temizlik ürününün insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu tespit edildi.

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucu söz konusu ürünlerin lavabo açıcı kategorisinde olduğunu belirtti. Denetimlerde, ürünlerin kullanımı sırasında güvenlik standartlarına uygun olmadığı ve ciddi riskler barındırdığı ortaya çıktı.

PİYASADAN TOPLATILACAK

Sağlık açısından güvensiz olduğu saptanan bu ürünlerin yalnızca satışının yasaklanmadığı, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında benzer ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini, vatandaşların güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını vurguladı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE NEYE DİKKAT ETMEK GEREK?

1. Etiket ve içerik bilgisi:

Ürünlerin etiketlerinde yer alan içerik, kullanım talimatı ve uyarılar mutlaka okunmalı. Özellikle aşındırıcı kimyasallar, yoğun asit ve baz içeren ürünlerde dikkatli olunmalı.

2. Güvenlik sertifikaları:

'CE' işareti, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesi gibi kalite ve güvenlik standartlarını gösteren ibarelerin bulunmasına dikkat edilmeli.

3. Ambalaj sağlamlığı:

Ambalajın sağlam ve kapaklarının güvenli olması, özellikle çocukların erişemeyeceği şekilde tasarlanması önemli.

4. Kimyasal kokusu ve uyarılar:

Aşırı keskin kokulu ürünler sağlığa zararlı olabilir. Etiket üzerinde “zehirli”, “tahriş edici”, “yanıcı” gibi uyarılar varsa kullanım sırasında eldiven, maske gibi önlemler alınmalı.

5. Kullanım amacına uygunluk:

Her temizlik ürünü her alanda kullanılmaz. Örneğin lavabo açıcılar, mutfak yüzeylerinde ya da gıda hazırlanan alanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

6. Saklama koşulları:

Ürünlerin güneş ışığından uzak, çocukların ulaşamayacağı alanlarda saklanmasına özen gösterilmeli.

7. Güvenilir markalar ve resmi duyurular:

Bakanlık tarafından güvensiz ilan edilen ürünlerden uzak durmak ve alışverişte bilinen, güvenilir markaları tercih etmek sağlığı korur.

