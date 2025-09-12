Ev Sahibi Olmak İsteyenler Akın Ediyor! Taksitle Arsa Satışları Patladı! Talep Yağmuru Var

Pandemi ve deprem kaygısıyla şehirden uzaklaşmak isteyenler, İstanbul çevresinde taksitle arsa yatırımlarına yöneliyor. Trakya’da 700 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan arsalar büyük ilgi görürken, ahşap ve taş ev projelerine de talep hızla artıyor.

Ev Sahibi Olmak İsteyenler Akın Ediyor! Taksitle Arsa Satışları Patladı! Talep Yağmuru Var
Pandemi döneminde başlayan şehirden uzaklaşma eğilimi, deprem endişesiyle birleşince İstanbul çevresindeki arsalara ilgi zirveye çıktı. Vatandaşlar, taksit imkanlarıyla arsa satın alarak hem yatırım yapıyor hem de müstakil yaşam hayallerine yaklaşıyor. En çok rağbet gören bölge ise Trakya oldu.

FİYATLAR 700 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Önder Çelik'in haberine göre, Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Demirel, İstanbul’a yakın bölgelerde arsa satışlarının hızlandığını belirterek, "İstanbul’dan tamamen kopmak istemeyenler Trakya’yı tercih ediyor. 1-1,5 milyon TL arasındaki arsalar çok çabuk tükeniyor" dedi. Demirel, portföylerinde 700 bin TL’den başlayıp 12 milyon TL’yi aşan arsalar bulunduğunu, şirket içi uzun vadeli ödeme seçenekleriyle her gelir grubuna hitap ettiklerini söyledi.

Ev Sahibi Olmak İsteyenler Akın Ediyor! Taksitle Arsa Satışları Patladı! Talep Yağmuru Var - Resim : 1

Arsanın diğer yatırım araçlarına göre orta ve uzun vadede daha çok kazandırdığına dikkat çeken Demirel, "Şu an mevduat faizleri cazip görünse de, oranlar düşmeye başladığında talep yeniden arsaya yönelecek" ifadelerini kullandı.

AHŞAP VE TAŞ EV PROJELERİNE YOĞUN TALEP

Demirel, Kırklareli’nde yürüttükleri projeler hakkında da bilgi verdi. 'Yeşil Mahalle' adıyla inşa ettikleri, 250-350 metrekarelik bahçeler içinde yer alan 59 ve 89 metrekare büyüklüğündeki 168 ahşap evden oluşan projenin büyük ilgi gördüğünü aktardı. İstanbul’a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan projede ilk üç etabın teslim edildiğini, dördüncü etabın iki ay içinde hazır olacağını ve beşinci etap için ön satışların yakında başlayacağını söyledi.

Ev Sahibi Olmak İsteyenler Akın Ediyor! Taksitle Arsa Satışları Patladı! Talep Yağmuru Var - Resim : 2

Projede fiyatların 1 milyon TL’den başlayarak bugün 3,5-4,5 milyon TL aralığına ulaştığını dile getiren Demirel, su ihtiyacının Istıranca Ormanları’ndan karşılandığını da vurguladı.

YENİ VİLLA VE TURİZM PROJELERİ YOLDA

Şirketin yalnızca arsa değil, villa ve taş ev projeleriyle de öne çıktığını belirten Demirel, Silivri’de 'Yeşil İnci Villaları' serisinin üçüncüsünü hayata geçireceklerini, ayrıca Kırklareli İğneada’da orman ve deniz manzaralı taş ev projesi ile Tekirdağ Şarköy’de denize sıfır turizm konseptli projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

