Gümüşte 14 Yılın Zirvesi: Çarşı Pazar Karışacak

ABD’de açıklanan verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak duyuruldu. Beklentilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme değerli metalleri yukarı taşırken, yatırımcıların güvenli liman arayışını da güçlendirdi.

ONS GÜMÜŞ 14 YIL SONRA REKOR KIRDI

Enflasyon etkisiyle değerli metallerde başlayan yükselişin en güçlü yansıması gümüşte görüldü. Dün 41,53 dolar seviyesinden kapanış yapan ons gümüş, haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde 42,11 dolara yükselerek 14 yılın zirvesine ulaştı.

GRAM GÜMÜŞ DE REKORDAN GERİ KALMADI

Yurt içinde de gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş dikkat çekti. Dün 55,16 liradan kapanan gram gümüş, yeni günde 56,28 liraya kadar çıkarak tarihi seviyesini yeniledi. Sabah saat 09.02 itibarıyla ise 55,84 liradan işlem gördüğü kaydedildi.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte değerli metallerde yükseliş eğiliminin devam edebileceği öngörülüyor. Ancak analistler, dalgalı seyir nedeniyle yatırımcıların temkinli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi