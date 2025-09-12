Ev Sahipleri Dikkat: Arazi ve Parsel Sorunu Artık Tarih Oluyor! Yeni İmar Hakkı Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arazi ve parsel sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir düzenleme hayata geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile vatandaşların kamu hizmet alanı içinde kalan, ancak yapılaşma hakkı bulunmayan parsellerindeki hakları, eşdeğer alanlara aktarılabilecek.

Hatırlanacağı üzere, 5 Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 'imar hakkı aktarımı' kavramı ilk kez yasal zemine kavuşmuştu.

BAKAN KURUM: "MAĞDURİYETLER SONA ERECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yönetmeliğin detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Kurum, "Vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı mağduriyetleri giderecek önemli bir adım attık. Parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımız, artık haklarını farklı alanlarda kullanabilecek. Kamu kurumlarımız da gerekli yatırımları hayata geçirecek alanlara kavuşacak. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İŞTE İMAR HAKKI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN 7 SORU VE CEVABI

1. İmar hakkı aktarımı nedir?

Vatandaşların kamu hizmet alanına denk gelen ve yapılaşma izni bulunmayan parsellerindeki haklarının, imar planı kapsamında başka parsellere taşınmasıdır.

2. Hangi arsaları kapsıyor?

2019 öncesi Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselendirmesiyle oluşan, ancak kamulaştırılamamış ve imar planında okul, hastane, belediye hizmet alanı gibi kamu yatırımlarına ayrılan parselleri kapsıyor.

3. Vatandaş ne kazanacak?

Kullanılamayan yapılaşma hakkı, eşdeğer değerde başka bir parselde değerlendirilebilecek.

4. Mülkiyetler zorla el değiştirecek mi?

Hayır. İşlem, iki tarafın karşılıklı rızasıyla yapılacak.

5. Kamuya ne faydası olacak?

Hem vatandaşın mağduriyeti giderilecek hem de kamusal hizmet alanları için yeni bölgeler kazanılacak.

6. Bedel nasıl belirlenecek?

Tüm değerleme işlemleri, Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde SPK lisanslı bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılacak.

7. Süreç nasıl yürütülecek?

İmar hakkı aktarımı, Bakanlık ve yetkili yerel yönetimler tarafından devlet güvencesiyle yürütülecek.

Kaynak: Hürriyet