Fast Food Devi KFC Türkiye’ye Geri Dönüyor! Açılış Tarihi ve Yeni Ortağı Belli Oldu

Bir süredir Türkiye’de hizmet vermeyen KFC, HD Holding ile imzaladığı franchise anlaşmasıyla yeniden dönüyor. Fast food devinin Türkiye’ye dönüş tarihi belli oldu. İlk restoranlar için geri sayım başladı.

Son Güncelleme:
Fast Food Devi KFC Türkiye’ye Geri Dönüyor! Açılış Tarihi ve Yeni Ortağı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir Türkiye’de faaliyet göstermeyen KFC, yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, HD İskender ve Pidem markalarının da sahibi olan HD Holding ile franchise anlaşması imzaladı.

KFC NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan anlaşmaya göre KFC, Türkiye pazarına HD Holding aracılığıyla dönüş yapacak. İlk şubelerin 2025 yılının sonuna doğru açılması planlanıyor. Böylece KFC, Türkiye’deki müşterileriyle tekrar buluşmuş olacak.

Fast Food Devi KFC Türkiye’ye Geri Dönüyor! Açılış Tarihi ve Yeni Ortağı Belli Oldu - Resim : 1

İŞ GIDA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile Yum! Brands arasındaki franchise anlaşması 2024 sonunda sona erdirilmişti. Şirketin kalite ve operasyon standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle feshedilen sözleşme sonrası Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut şubeleri kapanmıştı. Bu karar, toplamda 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilemişti.

YENİ ORTAKLIKLA YENİ DÖNEM

Fast Food Devi KFC Türkiye’ye Geri Dönüyor! Açılış Tarihi ve Yeni Ortağı Belli Oldu - Resim : 2

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, fesih kararının ardından yaptığı açıklamada, "Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı" ifadelerini kullanmıştı. HD Holding ile imzalanan yeni anlaşma, KFC’nin Türkiye’deki varlığını yeniden canlandıracak.

Türkiye’nin Zeytinyağı Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Kritik Süreç BaşladıTürkiye’nin Zeytinyağı Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Kritik Süreç BaşladıEkonomi

Sardalyeden Palamuta, Lüferden Hamsiye… Balık Takvimi Belli Oldu! İşte Ay Ay En Lezzetli DönemlerSardalyeden Palamuta, Lüferden Hamsiye… Balık Takvimi Belli Oldu! İşte Ay Ay En Lezzetli DönemlerEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
KFC
Son Güncelleme:
Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak Sözleşmesi Uzatılıp Takımdan Yollanacak
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
Kadınların Gözdesi SUV Otomobiller Belli Oldu: Liste Şampiyonlar Ligi Kadınların Gözdesi SUV Otomobiller Belli Oldu: Liste Şampiyonlar Ligi
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı