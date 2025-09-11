Fast Food Devi KFC Türkiye’ye Geri Dönüyor! Açılış Tarihi ve Yeni Ortağı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir Türkiye’de faaliyet göstermeyen KFC, yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, HD İskender ve Pidem markalarının da sahibi olan HD Holding ile franchise anlaşması imzaladı.

KFC NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan anlaşmaya göre KFC, Türkiye pazarına HD Holding aracılığıyla dönüş yapacak. İlk şubelerin 2025 yılının sonuna doğru açılması planlanıyor. Böylece KFC, Türkiye’deki müşterileriyle tekrar buluşmuş olacak.

İŞ GIDA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile Yum! Brands arasındaki franchise anlaşması 2024 sonunda sona erdirilmişti. Şirketin kalite ve operasyon standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle feshedilen sözleşme sonrası Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut şubeleri kapanmıştı. Bu karar, toplamda 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilemişti.

YENİ ORTAKLIKLA YENİ DÖNEM

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, fesih kararının ardından yaptığı açıklamada, "Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı" ifadelerini kullanmıştı. HD Holding ile imzalanan yeni anlaşma, KFC’nin Türkiye’deki varlığını yeniden canlandıracak.

