Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni emeklilik fırsatları açıklanmaya devam ediliyor. Son olarak SGK’dan alınan kararla borçlanma ve engelli raporuyla yaş şartı esnetiliyor. Böylece 1991-2011 sigorta girişlileri için erken emeklilik yolu açılıyor. İşte güncel emeklilik tablosu…

SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorguluyor. Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle 1991 ile 2011 yılları arasında sigorta girişi olanlar için önemli açıklamalarda bulundu. Prim gününü dolduran, doğum ve askerlik borçlanması yapan ya da engelli raporu bulunan sigortalılar, artık yıllar önce emeklilik hakkı elde edebilecek. Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanıyor? İşte tüm detaylar!

1991-2011 SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR DİKKAT! YAŞ BEKLEMEDEN EMEKLİLİK GELİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, prim gün şartını yerine getiren ancak yaşını beklemek zorunda kalan çalışanlar için umut ışığı doğdu. 1991-2011 arası sigorta girişi olanlar, kısmi emeklilik ve borçlanma yöntemleri sayesinde emeklilik yaşlarını öne çekebilecek.

SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu - Resim : 1

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA YAŞ AVANTAJI

  • Kadın çalışanlar için doğum borçlanması,
  • Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması,

erken emekliliğin en kritik adımları arasında yer alıyor. Bu borçlanmalar sayesinde hem eksik primler tamamlanıyor hem de emeklilik yaşı öne çekiliyor.

ENGELLİ VE MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik seçeneği de devreye giriyor.

  • En az %60 iş gücü kaybı olan,
  • 1800 prim günü bulunan sigortalılar,

yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor. Ayrıca %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar da 3600 prim günüyle erken emeklilik hakkına sahip.

SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu - Resim : 2

20 YILLIK BEKLEYİŞ SON BULUYOR

1991-2011 yılları arasında sigortalı olan yüz binlerce çalışan, uzun süredir yükselen emeklilik yaşı nedeniyle mağduriyet yaşıyordu. SGK’nın yeni adımıyla birlikte bu kesim için erken emeklilik artık çok daha ulaşılabilir hale geliyor.

Uzmanlar, bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin mutlaka sigorta başlangıç tarihlerini, prim gün sayılarını ve borçlanma haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Yeni Şafak

