Bakan Kurum Duyurdu: Yeni Düzenleme Yürürlükte, İmar Hakkı Aktarımında Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK’

Değişikliğe ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir adım daha attık. Uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla; parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise; vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun”

— Murat KURUM (@murat_kurum) September 11, 2025



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla; parseli kamu hizmet alanında kalan… pic.twitter.com/bSSvSVgTby — Murat KURUM (@murat_kurum) September 11, 2025

İMAR HAKKI AKTARIMI YASAL ZEMİN KAZANDI

5 Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “imar hakkı aktarımı” tanımı ilk kez mevzuata girmişti. Bu doğrultuda Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

İMAR HAKKI NASIL AKTARILACAK?

Yeni düzenleme kapsamında, kamu hizmet alanı içinde kalması nedeniyle yapılaşma izni verilmeyen parsellerin değerleri belirlenecek. Ardından bu değere eşdeğer imar hakları, plan kararları doğrultusunda başka alanlara kaydırılabilecek.

Bu uygulama, 2019 yılı öncesinde yapılan imar planı çalışmaları sonucunda kamuya geçmesi gereken ancak hâlâ özel mülkiyette olan parselleri de kapsıyor. Özellikle okul, hastane, belediye hizmet alanı gibi kamu hizmetleri için ayrılan ve yıllardır kamulaştırılmayan alanlara çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

HUKUKİ SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLİYOR

Bu düzenlemeyle birlikte, parselleri tamamen ya da kısmen kamu alanlarında kalan vatandaşların yapılaşma hakkı alamamalarından doğan hukuki anlaşmazlıklar sona erecek. İmar hakkı başka bir alana aktarılacak ve vatandaşların mağduriyeti giderilmiş olacak.

Bu sayede hem vatandaşlar imar haklarına kavuşacak hem de kamu kurumları hizmet sunacak yeni alanlara sahip olacak. Tüm süreç, kamu yararı gözetilerek yürütülecek.

MÜLKİYET GÜVENCEDE, EL KOYMA YOK

İmar hakkı aktarımı sürecinde, vatandaşın taşınmazına el konulması gibi bir durum yaşanmayacak. Aksine, imar hakkının aktarılacağı taşınmaz ile mevcut parselin sahipleri arasında karşılıklı rıza gerekecek.

Tüm işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı bağımsız değerleme kuruluşlarınca yürütülecek ve Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu yaklaşım, hem vatandaşları koruyacak hem de kamu ile yerel yönetimlerin yüklerini azaltacak.

İmar hakkı aktarım süreci, yetkili idareler (belediyeler ya da bakanlıklar) tarafından yürütülecek.

PARSELASYON PLANLARI ARTIK E-DEVLET’TE GÖRÜLEBİLECEK

Yönetmelik çerçevesinde, onaylanan tüm parselasyon planlarının Bakanlık tarafından geliştirilen Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi (PARSİD) üzerinden kaydedilmesi zorunlu hale getirildi.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar, parselleriyle ilgili tüm idari süreçleri, onay, ilan ve askı süreçleri dahil e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Ayrıca, PARSİD aracılığıyla parselasyon işlemlerine itirazlarını da online olarak iletebilecek.