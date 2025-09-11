Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Türkiye'den 6 Dev Listeye Damga Vurdu

TIME dergisi, araştırma şirketi Statista ile iş birliği yaparak 50 farklı ülkeden 200 binden fazla katılımcının görüşüne dayanan 2025 yılına ait “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesini yayımladı.

Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Türkiye'den 6 Dev Listeye Damga Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketler, araştırmada finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

ZİRVEYİ YAPAY ZEKA DEVİ NVIDIA KAPTI

Bu yıl piyasa değeri 4 trilyon doları aşarak tarihe geçen ilk halka açık şirket olan Nvidia, listenin zirvesinde yer aldı. Şirketin başarısında, yapay zekâya yönelik artan talep ve oyun sektöründeki güçlü gelirler belirleyici oldu.

Listenin ikinci sırasında Microsoft bulunurken, teknoloji devleri Alphabet, Amazon ve Meta ilk altıda kendine yer buldu.

Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Türkiye'den 6 Dev Listeye Damga Vurdu - Resim : 1

APPLE GERİLEDİ

Geçtiğimiz yıl listenin birincisi olan Apple, bu yıl sıralamaya giremedi. Uzmanlara göre, gelirlerdeki düşüş ve şirketin yapay zekâ yatırımlarında rakiplerinin gerisinde kalması, Apple’ın listede yer alamamasında etkili oldu.

İLK 20'DE DİKKAT ÇEKEN MARKALAR

Listenin ilk 20 sırasındaki öne çıkan şirketlerden bazıları şöyle:

Nvidia Corp – ABD

Microsoft – ABD

JPMorgan Chase – ABD

Alphabet – ABD

Amazon – ABD

Meta – ABD

Volkswagen Group – Almanya

BBVA – İspanya

Airbus – Hollanda

Cigna Corporation – ABD

DBS Bank – Singapur

Allianz – Almanya

Ford – ABD

Nike – ABD

Novo Nordisk – Danimarka

Booking Holdings – ABD

Mastercard – ABD

Deutsche Telekom – Almanya

Schneider Electric – Fransa

General Motors – ABD

Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Türkiye'den 6 Dev Listeye Damga Vurdu - Resim : 2

TÜRKİYE'DEN 6 ŞİRKET LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

Araştırmada Türkiye’den de 6 büyük şirket kendine yer buldu. Sıralamada öne çıkan Türk şirketleri şu şekilde:

Sabancı Holding – 131. sıra

Koç Holding – 161. sıra

Turkcell – 219. sıra

Türk Hava Yolları (THY) – 314. sıra

Türk Telekom – 441. sıra

Zorlu Holding – 501. sıra

Konut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora KoşuyorKonut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora KoşuyorEkonomi

Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son DurumMevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son DurumEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şirket Koç Holding THY
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul’da Yükseliş Sinyali Veren Hisseler Belli Oldu Borsa İstanbul’da Yükseliş Sinyali Veren Hisseler Belli Oldu
Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu
Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak Sözleşmesi Uzatılıp Takımdan Yollanacak
Bebeğinin Ölümüyle Yıkılmıştı! Ege Kökenli’den Yürekleri Paramparça Eden Sözler Evlat Acısıyla Yıkılmıştı! Yürek Sızlatan Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!