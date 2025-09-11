Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Türkiye'den 6 Dev Listeye Damga Vurdu
TIME dergisi, araştırma şirketi Statista ile iş birliği yaparak 50 farklı ülkeden 200 binden fazla katılımcının görüşüne dayanan 2025 yılına ait “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesini yayımladı.
Şirketler, araştırmada finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.
ZİRVEYİ YAPAY ZEKA DEVİ NVIDIA KAPTI
Bu yıl piyasa değeri 4 trilyon doları aşarak tarihe geçen ilk halka açık şirket olan Nvidia, listenin zirvesinde yer aldı. Şirketin başarısında, yapay zekâya yönelik artan talep ve oyun sektöründeki güçlü gelirler belirleyici oldu.
Listenin ikinci sırasında Microsoft bulunurken, teknoloji devleri Alphabet, Amazon ve Meta ilk altıda kendine yer buldu.
APPLE GERİLEDİ
Geçtiğimiz yıl listenin birincisi olan Apple, bu yıl sıralamaya giremedi. Uzmanlara göre, gelirlerdeki düşüş ve şirketin yapay zekâ yatırımlarında rakiplerinin gerisinde kalması, Apple’ın listede yer alamamasında etkili oldu.
İLK 20'DE DİKKAT ÇEKEN MARKALAR
Listenin ilk 20 sırasındaki öne çıkan şirketlerden bazıları şöyle:
Nvidia Corp – ABD
Microsoft – ABD
JPMorgan Chase – ABD
Alphabet – ABD
Amazon – ABD
Meta – ABD
Volkswagen Group – Almanya
BBVA – İspanya
Airbus – Hollanda
Cigna Corporation – ABD
DBS Bank – Singapur
Allianz – Almanya
Ford – ABD
Nike – ABD
Novo Nordisk – Danimarka
Booking Holdings – ABD
Mastercard – ABD
Deutsche Telekom – Almanya
Schneider Electric – Fransa
General Motors – ABD
TÜRKİYE'DEN 6 ŞİRKET LİSTEYE ADINI YAZDIRDI
Araştırmada Türkiye’den de 6 büyük şirket kendine yer buldu. Sıralamada öne çıkan Türk şirketleri şu şekilde:
Sabancı Holding – 131. sıra
Turkcell – 219. sıra
Türk Hava Yolları (THY) – 314. sıra
Türk Telekom – 441. sıra
Kaynak: Haber Merkezi