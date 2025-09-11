Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Türkiye'den 6 Dev Listeye Damga Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketler, araştırmada finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

ZİRVEYİ YAPAY ZEKA DEVİ NVIDIA KAPTI

Bu yıl piyasa değeri 4 trilyon doları aşarak tarihe geçen ilk halka açık şirket olan Nvidia, listenin zirvesinde yer aldı. Şirketin başarısında, yapay zekâya yönelik artan talep ve oyun sektöründeki güçlü gelirler belirleyici oldu.

Listenin ikinci sırasında Microsoft bulunurken, teknoloji devleri Alphabet, Amazon ve Meta ilk altıda kendine yer buldu.

APPLE GERİLEDİ

Geçtiğimiz yıl listenin birincisi olan Apple, bu yıl sıralamaya giremedi. Uzmanlara göre, gelirlerdeki düşüş ve şirketin yapay zekâ yatırımlarında rakiplerinin gerisinde kalması, Apple’ın listede yer alamamasında etkili oldu.

İLK 20'DE DİKKAT ÇEKEN MARKALAR

Listenin ilk 20 sırasındaki öne çıkan şirketlerden bazıları şöyle:

Nvidia Corp – ABD

Microsoft – ABD

JPMorgan Chase – ABD

Alphabet – ABD

Amazon – ABD

Meta – ABD

Volkswagen Group – Almanya

BBVA – İspanya

Airbus – Hollanda

Cigna Corporation – ABD

DBS Bank – Singapur

Allianz – Almanya

Ford – ABD

Nike – ABD

Novo Nordisk – Danimarka

Booking Holdings – ABD

Mastercard – ABD

Deutsche Telekom – Almanya

Schneider Electric – Fransa

General Motors – ABD

TÜRKİYE'DEN 6 ŞİRKET LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

Araştırmada Türkiye’den de 6 büyük şirket kendine yer buldu. Sıralamada öne çıkan Türk şirketleri şu şekilde:

Sabancı Holding – 131. sıra

Koç Holding – 161. sıra

Turkcell – 219. sıra

Türk Hava Yolları (THY) – 314. sıra

Türk Telekom – 441. sıra

Zorlu Holding – 501. sıra

Kaynak: Haber Merkezi