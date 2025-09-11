Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun zamandır aynı isimlerin yer aldığı dünyanın en zenginleri listesinde dün kritik bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir listesinin zirvesinde olan SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, dün gün içinde yerini bir süreliğine ABD'li bilişim şirketi Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Ellison'a bıraktı.

Bir önceki gün bilançosunu açıklayan Oracle, önümüzdeki yıllarda bulut bilişim gelirlerinde büyük artış beklentisini duyurduktan sonra dün hisseleri yüzde 36 oranında yükseldi. Gün içi yükseliş bir süre yüzde 43'ü de aştı ve Ellison'un serveti de bir an 393 milyar dolara ulaştı.

Bunun arkasından Ellison'un serveti 383 milyar dolarla günü kapattı. Elon Musk ise gün sonunda sadece 1 dolarlık farkla zirvedeki yerini koruyabildi. Ellison'un bir günlük servet artışı da gün içinde bir ara 100 milyar doları aştı.

MUSK'IN SERVETİ CİDDİ KAN KAYBETTİ

Tesla satışlarındaki düşüş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer aldığı dönem sebebiyle Elon Musk'ın serveti yıl başından beri toplamda 48,2 milyar dolar azalırken, Ellison ise 191 milyar dolarlık servet artışı kaydetti.

Musk'ın yüzde 16'lık paya sahip olduğu Tesla hisseleri, aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybı yaşadı.

