Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve, dün kısa bir süreliğine değişti. Uzun zamandır "dünyanın en zengini" unvanını kimseye kaptırmayan Elon Musk'ı deviren kişi belli oldu.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun zamandır aynı isimlerin yer aldığı dünyanın en zenginleri listesinde dün kritik bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir listesinin zirvesinde olan SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, dün gün içinde yerini bir süreliğine ABD'li bilişim şirketi Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Ellison'a bıraktı.

Bir önceki gün bilançosunu açıklayan Oracle, önümüzdeki yıllarda bulut bilişim gelirlerinde büyük artış beklentisini duyurduktan sonra dün hisseleri yüzde 36 oranında yükseldi. Gün içi yükseliş bir süre yüzde 43'ü de aştı ve Ellison'un serveti de bir an 393 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu - Resim : 1

Bunun arkasından Ellison'un serveti 383 milyar dolarla günü kapattı. Elon Musk ise gün sonunda sadece 1 dolarlık farkla zirvedeki yerini koruyabildi. Ellison'un bir günlük servet artışı da gün içinde bir ara 100 milyar doları aştı.

Dünyanın En Zenginleri Listesinde Koltuk Değişimi! Elon Musk'ı Devirdi, Zirveye Oturdu - Resim : 2

MUSK'IN SERVETİ CİDDİ KAN KAYBETTİ

Tesla satışlarındaki düşüş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer aldığı dönem sebebiyle Elon Musk'ın serveti yıl başından beri toplamda 48,2 milyar dolar azalırken, Ellison ise 191 milyar dolarlık servet artışı kaydetti.

Musk'ın yüzde 16'lık paya sahip olduğu Tesla hisseleri, aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybı yaşadı.

Trump Teknoloji Devleriyle Buluştu, Elon Musk Masada YoktuTrump Teknoloji Devleriyle Buluştu, Elon Musk Masada YoktuDünya
Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler AçıklandıDünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler AçıklandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elon Musk Zengin
Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
Borsa İstanbul’da Yükseliş Sinyali Veren Hisseler Belli Oldu Borsa İstanbul’da Yükseliş Sinyali Veren Hisseler Belli Oldu
Bebeğinin Ölümüyle Yıkılmıştı! Ege Kökenli’den Yürekleri Paramparça Eden Sözler Evlat Acısıyla Yıkılmıştı! Yürek Sızlatan Sözler
Ticaret Bakanlığı'ndan Limon Uyarısı! Satmak Artık O Kadar Kolay Değil, Yeni Şart Getirildi Ticaret Bakanlığı'ndan Limon Uyarısı! Satmak Artık O Kadar Kolay Değil, Yeni Şart Getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!