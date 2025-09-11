Ticaret Bakanlığı'ndan Limon Uyarısı! Satmak Artık O Kadar Kolay Değil, Yeni Şart Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, ihracı kayda tabi mallar listesine iki yeni ürün eklendi. Listenin 72’nci ve 73’üncü sıralarına sırasıyla, "72- Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (GTP: 0805.50)" ile "73- Elma (GTP: 0808.10)" maddeleri dahil edildi

‘İÇ PİYASA DENGESİNDE BOZULMA SİNYALLERİ ALINDI’

Ticaret Bakanlığı, söz konusu kararın ardında yatan gerekçelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, gıda arz güvenliğinin yalnızca yerli üretimle sınırlı olmadığı, dış ticaret politikalarının da bu güvenliğin sağlanmasında belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulduğunda dış ticaret politika araçlarına da başvurulmaktadır” denildi.

FİYAT HAREKETLERİ YAKIN TAKİBE ALINDI

Limon ve elma piyasalarındaki dalgalanmalarla ilgili yapılan detaylı analizlerin ardından, bu ürünlerdeki fiyat artışlarının iç piyasa dengesini zorladığı ifade edildi. Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının ortak çalışmaları sonucu, limon ve elma ihracatının daha sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır.”

ÖNLEYİCİ MEKANİZMALAR DEVREDE

Yeni düzenleme kapsamında, GTİP kodu 0805.50 olan “Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar” ile 0808.10 GTİP kodlu “Elma” ihracatı, İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği kapsamına alınarak kontrollü hale getirildi. Böylece bu ürünlerin ihracatı ancak kayıt altına alınarak gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığı daha önce de zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi temel ürünlerde benzer uygulamaları hayata geçirmişti. Bu doğrultuda piyasa gözetimi ve müdahaleleri, önceden belirlenen dış ticaret politikası çerçevesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

‘SPEKÜLASYONA GEÇİT YOK’

Bakanlık, alınan tedbirlerin sadece ihracatı düzenlemeye yönelik olmadığını, gerektiğinde ithalat politikalarının da devreye alınabileceğini vurguladı. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, gerekli görülen hallerde, ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra, diğer bir dış ticaret politika aracı olan, ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabilecektir. Piyasa disiplinini zedeleyen girişimler karşısındaki tavrımız kararlı ve nettir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA