Stellantis'ten Geri Çağırma Kararı: İki Modelde Devrilme Riski Ortaya Çıktı

Otomotiv devi Stellantis, yeni nesil elektrikli araçlarından Dodge Charger Daytona ve Jeep Wagoneer S modellerini, ciddi güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Son Güncelleme:
Stellantis'ten Geri Çağırma Kararı: İki Modelde Devrilme Riski Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketin açıklamasına göre, 2024 ve 2025 model yıllarına ait bu araçlarda vitesin “Park (P)” konumunda kilitlenmemesi sorunu tespit edildi. Bu durum, aracın park halinde dahi kendiliğinden kayma ihtimalini doğuruyor.

Stellantis'ten Geri Çağırma Kararı: İki Modelde Devrilme Riski Ortaya Çıktı - Resim : 1

NHTSA’YA BİLDİRİ YAPILDI

Geçtiğimiz hafta, söz konusu sorun ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) resmi olarak bildirildi. Sorunun, vites mekanizmasında yer alan bir yayın yanlış monte edilmesinden kaynaklandığı açıklandı. Stellantis’in elektrikli araç atağında öne çıkan ilk modeller olan Charger Daytona ve Wagoneer S bu kapsamda değerlendiriliyor.

KAÇ ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR?

Stellantis, üretim kayıtları sayesinde hatalı araçları belirlediklerini ve sorunun yalnızca sınırlı sayıda modeli etkilediğini duyurdu. Toplam 75 araç geri çağırmadan etkilendi:

49 adet Dodge Charger Daytona

26 adet Jeep Wagoneer S

Etkilenen araçların Ağustos 2024 ile Nisan 2025 arasında üretildiği, bu tarihler dışındaki modellerin ise söz konusu riskten etkilenmediği bildirildi.

Stellantis'ten Geri Çağırma Kararı: İki Modelde Devrilme Riski Ortaya Çıktı - Resim : 2

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Stellantis, araç sahiplerini bilgilendirmek için resmi çağrıların başlatıldığını duyurdu. Süreç şu şekilde işleyecek:

Geçici önlem: Sorun çözülene kadar sürücülerin araçlarını park ederken mutlaka el frenini kullanmaları gerekiyor.

Kontrol imkanı: 11 Eylül itibarıyla araç sahipleri, NHTSA’nın internet sitesine girerek şasi numarası (VIN) üzerinden geri çağırmadan etkilenip etkilenmediklerini sorgulayabilecek.

Servis süreci: Etkilenen araçlar, yetkili servislere ücretsiz olarak götürülerek parça değişimi yapılacak.

Konut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora KoşuyorKonut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora KoşuyorEkonomi

Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son DurumMevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son DurumEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Araba
Son Güncelleme:
Online Alışverişte Kriz Büyüdü: Fiyatlar İsyan Ettirdi! 10 Liralık Ürüne 79 Lira İsteniyor Online Alışverişte Kriz Büyüdü: Fiyatlar İsyan Ettirdi! 10 Liralık Ürüne 79 Lira İsteniyor
Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden
Rekorların Ardından Altında Düşüş! Gözler Kritik Verilere Çevrildi Rekorların Ardından Altında Düşüş
Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son Durum Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son Durum
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
Piyasalar Nefesini Tuttu: Faiz İndirimi Yolda mı? Gözler TCMB Kararında Piyasalar Nefesini Tuttu: Faiz İndirimi Yolda mı? Gözler TCMB Kararında
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem