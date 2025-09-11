Stellantis'ten Geri Çağırma Kararı: İki Modelde Devrilme Riski Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketin açıklamasına göre, 2024 ve 2025 model yıllarına ait bu araçlarda vitesin “Park (P)” konumunda kilitlenmemesi sorunu tespit edildi. Bu durum, aracın park halinde dahi kendiliğinden kayma ihtimalini doğuruyor.

NHTSA’YA BİLDİRİ YAPILDI

Geçtiğimiz hafta, söz konusu sorun ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) resmi olarak bildirildi. Sorunun, vites mekanizmasında yer alan bir yayın yanlış monte edilmesinden kaynaklandığı açıklandı. Stellantis’in elektrikli araç atağında öne çıkan ilk modeller olan Charger Daytona ve Wagoneer S bu kapsamda değerlendiriliyor.

KAÇ ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR?

Stellantis, üretim kayıtları sayesinde hatalı araçları belirlediklerini ve sorunun yalnızca sınırlı sayıda modeli etkilediğini duyurdu. Toplam 75 araç geri çağırmadan etkilendi:

49 adet Dodge Charger Daytona

26 adet Jeep Wagoneer S

Etkilenen araçların Ağustos 2024 ile Nisan 2025 arasında üretildiği, bu tarihler dışındaki modellerin ise söz konusu riskten etkilenmediği bildirildi.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Stellantis, araç sahiplerini bilgilendirmek için resmi çağrıların başlatıldığını duyurdu. Süreç şu şekilde işleyecek:

Geçici önlem: Sorun çözülene kadar sürücülerin araçlarını park ederken mutlaka el frenini kullanmaları gerekiyor.

Kontrol imkanı: 11 Eylül itibarıyla araç sahipleri, NHTSA’nın internet sitesine girerek şasi numarası (VIN) üzerinden geri çağırmadan etkilenip etkilenmediklerini sorgulayabilecek.

Servis süreci: Etkilenen araçlar, yetkili servislere ücretsiz olarak götürülerek parça değişimi yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi