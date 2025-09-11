Konut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora Koşuyor

Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarının birçok ülkeyi geride bırakacak seviyelere yükselmesi, konut piyasasında yeni bir tablo ortaya çıkardı. Yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisi azalırken, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı konut alımları tarihi rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2024’ün ilk yarısında yabancılara 10 bin 461 konut satılırken, 2025’in aynı döneminde bu rakam yüzde 10,6 gerileyerek 9 bin 354’e düştü. İstanbul’da yabancılara satış yüzde 3,4 azalırken, düşüşün en sert yaşandığı iller Antalya (%18,2) ve Mersin (%21,6) oldu. Buna karşılık Ankara’da yüzde 26,2, Muğla’da yüzde 8,4 ve Sakarya’da yüzde 5,2’lik artış kaydedildi.

YURT DIŞI KONUT YATIRIMLARI REKORA KOŞUYOR

Merkez Bankası verilerine göre Türk vatandaşları yalnızca Haziran 2025’te yurt dışında 214 milyon dolarlık (8,8 milyar TL) konut yatırımı yaptı. Aynı dönemde yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımı 133 milyon dolarda (5,4 milyar TL) kaldı.

TÜRKLER EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDEN KONUT ALDI?

Haziran sonu itibarıyla son bir yılda yabancıların Türkiye’den 2,1 milyar dolarlık (88,5 milyar TL) gayrimenkul alımına karşılık, Türklerin yurt dışındaki yatırımları 2,3 milyar dolara (97,8 milyar TL) ulaştı. Böylece gayrimenkul kaynaklı cari açık aylık 81 milyon dolar (3,3 milyar TL), yıllık bazda ise 224 milyon dolara (9,2 milyar TL) yükseldi.

Türklerin en fazla konut aldığı ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İspanya ve Portekiz olarak öne çıktı.

