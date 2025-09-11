Microsoft ve LG Güçlerini Birleştirdi: Otomobillerde Yeni Dönem Başlıyor! İlk O Modele Entegre Edilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Xbox Cloud Gaming, LG’nin geliştirdiği webOS tabanlı Automotive Content Platformu (ACP) üzerinden araçlara entegre edilecek.

Yeni sistemle birlikte, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri araç ekranları üzerinden Xbox ve PC oyunlarına erişebilecek. Oyun deneyimi, park halindeki sürücülere ve yolculara sunulacak.

KIA MODELLERİYLE YOLA ÇIKIYOR

ACP platformu ilk olarak Avrupa’da satışa sunulan Kia EV3 modelinde kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda EV4, EV5 ve yeni Sportage modellerinde de sistemin yer alacağı açıklandı.

Oyun entegrasyonunun yanı sıra ACP, Netflix, Disney+ ve YouTube gibi popüler dijital platformlara erişim imkânı da sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi