Avrupa'da Eğitim Bütçesi Alarmı! Türkiye Son Sıralarda

Avrupa’da devletlerin eğitime ayırdığı bütçeler giderek azalıyor. Avrupa Biriği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, Avrupa ülkeleri okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim için bütçelerinin ortalama yüzde 4,66’sını harcıyor. Bu oran, son yılların en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise eğitime ayırdığı payla 30 ülke arasında sondan üçüncü sırada yer alıyor. Ülke bütçesinin yalnızca yüzde 3,38’i eğitim harcamalarına gidiyor. Listenin sonunda Hırvatistan bulunurken, Romanya ve Sırbistan Türkiye’nin hemen ardından geliyor.

EN AZ PAY OKUL ÖNCESİ EĞİTİME

Eğitim harcamalarının büyük kısmı ilkokul ve alt ortaöğretime ayrılıyor. Yükseköğretime yaklaşık dörtte biri, üst ortaöğretime ise yüzde 21’i kadar kaynak gidiyor. En az pay ise okul öncesi eğitime, toplam harcamanın sadece yüzde 11’inden biraz fazlası ayrılıyor. Öğrencilere sağlanan destekler de büyük farklılıklar gösteriyor. Lise öğrencileri yıllık ortalama 1.766 euro (yaklaşık 85 bin TL) burs ve destek alırken, üst ortaöğretim öğrencilerine yıllık yalnızca 533 euro düşüyor. Norveç ve Danimarka ise hem üst ortaöğretim hem de yükseköğretim için öğrenci başına yıllık 8 bin euroyu aşan destek sağlıyor. Buna karşılık Yunanistan, Hırvatistan ve Çekya en düşük yardımı sunuyor.

Mali yardımların çoğu burs şeklinde dağıtılırken, Hollanda, İsveç, Norveç ve İzlanda’da bu destekler genellikle kredi olarak veriliyor. Uzmanlar, artan eğitim maliyetleri ve devlet bütçelerinin daralmasının aileler üzerinde ciddi baskı yarattığını, eğitimde fırsat eşitliğinin tehlikeye girebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Euronews