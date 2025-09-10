Araba Alacaklar Dikkat! Elde Patlayan Otomobiller Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç alıcıları artık yalnızca maliyetlere değil, aynı zamanda aracın ileride kolay satılıp satılamayacağına da dikkat ediyor. Uzmanlara göre bazı modeller piyasada neredeyse alıcı bulamıyor.

Sektör analistleri, ikinci elde en yavaş el değiştiren otomobilleri sıraladı. Listede hem Avrupa hem de Japon markalarının yanı sıra premium segmentten sürpriz modeller de yer aldı.



SATMASI EN SIKINTILI MODELLER

Öne çıkan araçlar şöyle:

Saab 9.5

Rover 416

Toyota Urban Cruiser, Carina, Corona

BMW 3.16ti

Fiat İdea

Audi 80 serisi

Hyundai i40, i55

Nissan Maxima

Volkswagen Lupo

Renault Vel Satis

Proton 415

NEDEN ALICI BULMAKTA ZORLANIYOR?

Uzmanlar, bu modellerin ikinci elde yavaş satılmasının nedenleri arasında yüksek yakıt tüketimi, yedek parça teminindeki sıkıntılar, servis ağının yetersizliği ve düşük talep olduğunu belirtiyor. Ayrıca üretimi sonlanan veya Türkiye’de sınırlı sayıda satılmış araçların ikinci elde müşteri bulmasının daha da zor olduğu ifade ediliyor.

YATIRIM AMAÇLI ARABA ALACAKLARA UYARI

Sektör temsilcileri, ikinci el araç almayı düşünenlere piyasada popülerliği yüksek, yedek parçası kolay bulunan ve servis ağı güçlü modelleri tercih etmelerini öneriyor. Yatırım amacıyla alım yapacak kişilere ise, piyasada bilinirliği az olan bu araçlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.

