BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'

BYD’nin Türkiye’ye fabrika kuracağı açıklanmasının ardından Manisa’da Çinliler için lokanta ve lojistik hazırlıkları başlamıştı. Fakat üzerinden iki yıl geçmesine rağmen arazide herhangi bir inşaat çalışması başlamamıştı. Bu durum, yatırımın iptal edildiği iddialarını beraberinde getirdi.

TÜRKİYE PLANINDAN VAZGEÇİLDİĞİ SÖYLENİYORDU

BYD’nin Macaristan’da da fabrika kuracağını duyurmasıyla birlikte, Türkiye planlarının rafa kalktığı söylentileri güçlendi. Ancak kaynaklar, Macaristan üretiminin sınırlı olacağını, asıl üretimin Türkiye’de gerçekleşeceğini aktarmıştı.

BYD'DEN NET TARİH GELDİ

Münih Otomobil Fuarı’nda konuşan BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Manisa fabrikasıyla ilgili soruları yanıtladı:

Şu anda çalışıyoruz, burada 12'den fazla kişiden oluşan, farklı bölüm bileşenlerini temsil eden insanlardan oluşan büyük bir ekibimiz var. Pek çok ayrıntıyı bilmek ve daha derinlemesine öğrenmek için bir hafta Manisa'da kalmak istiyoruz. Böylece artık bu proje üzerinde çalışmaya gerçekten hazır hale geleceğiz. Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz.

Li, fabrikanın 2026 yılında üretime geçeceğini de duyurdu.

TALEPLER 2-3 YIL SONRA KARŞILANACAK

BYD’nin lüks markası Yangwang, 2027’de Avrupa pazarına girecek. Stella Li, Avrupa talebini karşılayacak üretimin tamamlanmasının yaklaşık iki ila üç yıl süreceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi