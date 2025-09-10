BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'

Türkiye’ye yatırım yapma kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, Manisa’da planladığı fabrika için tarih verdi. İki yıldır araziye çivi bile çakılmaması, şirketin Türkiye planlarından vazgeçtiği söylentilerini gündeme taşımıştı. Ancak BYD’nin üst düzey yöneticisi Stella Li, projeye ilişkin net açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BYD’nin Türkiye’ye fabrika kuracağı açıklanmasının ardından Manisa’da Çinliler için lokanta ve lojistik hazırlıkları başlamıştı. Fakat üzerinden iki yıl geçmesine rağmen arazide herhangi bir inşaat çalışması başlamamıştı. Bu durum, yatırımın iptal edildiği iddialarını beraberinde getirdi.

BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz' - Resim : 1

TÜRKİYE PLANINDAN VAZGEÇİLDİĞİ SÖYLENİYORDU

BYD’nin Macaristan’da da fabrika kuracağını duyurmasıyla birlikte, Türkiye planlarının rafa kalktığı söylentileri güçlendi. Ancak kaynaklar, Macaristan üretiminin sınırlı olacağını, asıl üretimin Türkiye’de gerçekleşeceğini aktarmıştı.

BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz' - Resim : 2

BYD'DEN NET TARİH GELDİ

Münih Otomobil Fuarı’nda konuşan BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Manisa fabrikasıyla ilgili soruları yanıtladı:

Şu anda çalışıyoruz, burada 12'den fazla kişiden oluşan, farklı bölüm bileşenlerini temsil eden insanlardan oluşan büyük bir ekibimiz var. Pek çok ayrıntıyı bilmek ve daha derinlemesine öğrenmek için bir hafta Manisa'da kalmak istiyoruz. Böylece artık bu proje üzerinde çalışmaya gerçekten hazır hale geleceğiz. Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz.

Li, fabrikanın 2026 yılında üretime geçeceğini de duyurdu.

BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz' - Resim : 3

TALEPLER 2-3 YIL SONRA KARŞILANACAK

BYD’nin lüks markası Yangwang, 2027’de Avrupa pazarına girecek. Stella Li, Avrupa talebini karşılayacak üretimin tamamlanmasının yaklaşık iki ila üç yıl süreceğini açıkladı.

Avrupa'nın Zirvesindeyken Dibe Çakıldı: İlaç Devi Novo Nordisk, 9 Bin Çalışanını Kapının Önüne Koyacak!Avrupa'nın Zirvesindeyken Dibe Çakıldı: İlaç Devi Novo Nordisk, 9 Bin Çalışanını Kapının Önüne Koyacak!Ekonomi

Yargıtay’dan Kıdem Tazminatında Emsal Karar: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek AçıkladıYargıtay’dan Kıdem Tazminatında Emsal Karar: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BYD fabrika Manisa
Son Güncelleme:
Avrupa'nın Zirvesindeyken Dibe Çakıldı: İlaç Devi Novo Nordisk, 9 Bin Çalışanını Kapının Önüne Koyacak! İlaç Devi 9 Bin Çalışanını Kapının Önüne Koyacak
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
Altın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince Yıkıldı Altın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince Yıkıldı
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'