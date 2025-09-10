Avrupa'nın Zirvesindeyken Dibe Çakıldı: İlaç Devi Novo Nordisk, 9 Bin Çalışanını Kapının Önüne Koyacak!

Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, son yıllarda zayıflama ilaçlarıyla elde ettiği hızlı büyümenin ardından yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle yeniden yapılanma kararı aldı. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 9 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Novo Nordisk tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yeniden yapılanma sayesinde yıllık 8 milyar kron (yaklaşık 1,26 milyar dolar) tasarruf hedeflendiği ifade edildi. Dünya çapında toplam 78 bin 400 çalışanı bulunan şirketin, bu kapsamda özellikle Danimarka’daki 5 bin, toplamda 9 bin çalışanının işine son verileceği belirtildi.

YENİ ATANAN CEO'DAN AÇIKLAMA

Yeni atanan CEO Mike Doustdar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Obezite alanındaki pazarlarımız giderek rekabetçi ve tüketici odaklı hale geliyor. Şirket olarak bu değişime ayak uydurmalıyız. Bu süreç, performans odaklı bir kültür benimsemek, kaynakları etkin kullanmak ve en büyük etkiyi yaratacağımız alanlara yatırım yapmak anlamına geliyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEYDİ

Geçen yıl Wegovy adlı kilo verme ilacı sayesinde Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi unvanını kazanan Novo Nordisk, bu yıl pazar payı kaybı ve özellikle ABD’deki satış büyümesinin yavaşlamasıyla karşı karşıya.

Şirket ayrıca, benzer taklit ilaçların piyasaya sürülmesine izin verilen rakipleri nedeniyle bu yıl büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağını duyurdu.

Temmuz ayında kâr uyarısı yayınlayan ve yeni CEO atayan şirketin piyasa değeri 70 milyar dolar azaldı. Ayrıca hisse senetleri, yıl başından bu yana yaklaşık %46 değer kaybetti.

Kaynak: Reuters

