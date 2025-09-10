Ekonomistlerin Faiz Beklentisi Belli Oldu: Gözler Perşembe Gününde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. AA Finans anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinde 200 baz puanlık indirim öngörüyor. Ekonomistlerin medyan beklentisi, faiz oranının yüzde 41’e çekilmesi yönünde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın altıncı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43 seviyesine indirmişti. Anadolu Ajansı'nın (AA) anketine katılan ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verilmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

