Piyasalarda Kayyım ve Enflasyon Sarsıntısı: ABD Bankaları Faiz Beklentilerini Aşağı Çekti

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanması ve ağustos ayında açıklanan enflasyonun beklentileri aşması, piyasalarda belirsizliği artırdı. Bunun üzerine ABD merkezli yatırım bankaları JPMorgan ve Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına dair faiz indirimi beklentilerini düşürdü. Her iki banka da daha önce 300 baz puan olarak açıkladığı indirimi, 200 baz puana çekti.

DOLARİZASYON KAYGISI

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik, Merkez Bankası’nın dolarizasyon riskine karşı politika faizini enflasyonun oldukça üzerinde tutmayı tercih edebileceğini belirtti. Akçelik, ekim ve aralık aylarında da 200’er baz puanlık iki indirim beklediklerini ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 37 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 2,04 artarken, yıllık artış yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bağımsız araştırma grubu ENAG ise enflasyonu TÜİK verilerinden oldukça yüksek açıkladı. ENAG’a göre ağustos ayı enflasyonu yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 65,49 oldu.

Merkez Bankası, temmuz ayı toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmişti. 11 Eylül’de alınacak karar ise ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Bloomberg