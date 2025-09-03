Enflasyon Rakamları Sonrası Piyasalarda Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,04, Aralık 2024’e göre yüzde 21,50, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 yükseldi.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 seviyesindeydi. Ekonomistlerin ağustos için ortalama aylık beklentisi ise yüzde 1,79 düzeyindeydi. Böylece ağustos ayı enflasyonu, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla dolar tırmanışa geçti. Güne 41,16 lira seviyesinden başlayan dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 41,17 lira seviyesine yükseldi. Dolarda yükselişin sürmesi bekleniyor.

47,92 liradan güne başlayan euro enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 47,84 seviyesine geriledi ancak hızlı toparlanarak yeniden 47,92 seviyesine yükseldi. Sterlin ise 55,07 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi