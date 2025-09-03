Enflasyon Rakamları Sonrası Piyasalarda Son Durum

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolarda sınırlı yükseliş gerçekleşti. Güne 41,16 liradan başlayan dolar/TL kuru, enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 41,17 liraya yükseldi. Euro ise 47,92 liradan işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Enflasyon Rakamları Sonrası Piyasalarda Son Durum
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,04, Aralık 2024’e göre yüzde 21,50, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 yükseldi.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 seviyesindeydi. Ekonomistlerin ağustos için ortalama aylık beklentisi ise yüzde 1,79 düzeyindeydi. Böylece ağustos ayı enflasyonu, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla dolar tırmanışa geçti. Güne 41,16 lira seviyesinden başlayan dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 41,17 lira seviyesine yükseldi. Dolarda yükselişin sürmesi bekleniyor.

47,92 liradan güne başlayan euro enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 47,84 seviyesine geriledi ancak hızlı toparlanarak yeniden 47,92 seviyesine yükseldi. Sterlin ise 55,07 seviyelerinde seyrediyor.

Dövizde Dengeler Değişiyor: Dolar Yükseliyor, Sterlin Geriliyor! İşte 3 Eylül 2025 Güncel Döviz KurlarıDövizde Dengeler Değişiyor: Dolar Yükseliyor, Sterlin Geriliyor! İşte 3 Eylül 2025 Güncel Döviz KurlarıEkonomi
Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Liraya KoşuyorAltında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Liraya KoşuyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Enflasyon
Son Güncelleme:
Devlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam! Velilerden Kayıt İçin Servet İstendi Devlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis Ne Kadar Alacak? Memur Zammında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı
En Mutlu Anında Bile Yalnız Bırakmamıştı: Yunus, Kerem Aktürkoğlu’nu Dışlayıp Sildi! Bu Hareket Ortalığı Birbirine Katar Yunus'tan Kerem'e Olay Hareket
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Gürsel Tekin'den Çarpıcı Sözler: ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi