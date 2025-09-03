Devlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam! Velilerden Kayıt İçin Servet İstendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 yeni öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ortaya çıkan bir iddia velileri isyan ettirdi.

Star gazetesinde yer alan habere göre, özel okullarda yaşanan yüksek zamlar nedeniyle devlet okullarına yönelen veliler, bu kez kayıt döneminde "zorunlu bağış" talepleriyle karşı karşıya kaldı.

300 BİN'İ GÖRDÜ

Özellikle İstanbul’un Ataşehir, Şişli ve Kadıköy ilçelerinde bağış adı altında istenen rakamların 300 bin TL’ye ulaştığı iddia edildi.

Veliler, bağışların gönüllülük esasına dayanması gerektiğini vurgulayarak, bu taleplerin fiilen kayıt şartına dönüştüğünü dile getirerek duruma tepki gösterdi.

VELİ-DER (Öğrenci Veli Derneği) Genel Başkanı Ömer Yılmaz da konuyla ilgili açıklamasında, velileri uyararak bağış adı altında ücret ödememeleri gerektiğini söyledi.

'ÜCRET TALEP EDİLEMEZ'

Yılmaz, "Eğer okulda boş kontenjan varsa, öğrenci kaydı yapılmak zorundadır. Hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşan veliler Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER’e veya derneğimize başvurabilir. Bu tür talepler hukuka aykırıdır ve kesinlikle yerine getirilmemelidir" dedi.

Kaynak: Star gazetesi