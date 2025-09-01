Anaokulu Fiyatları Üniversiteleri Geçti: Rakamlar Dudak Uçuklattı, Veliler Yüz Binleri Gözden Çıkarmak Zorunda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de okul öncesi eğitim ücretleri üniversite fiyatlarını geride bıraktı. Koç Üniversitesi’nde bir yıllık eğitim 1 milyon 590 bin lirayken, Koç Okulları’nın anaokulu fiyatı 1 milyon 702 bin 800 lira olarak açıklandı. TED İstanbul Koleji’nde anaokulu ücretleri 908 bin 400 lirayı bulurken, mahalle aralarındaki okullarda bu rakam aylık 20-25 bin liradan başlıyor.

Yüksek maliyet yalnızca özel kurumlarla sınırlı değil. Devlet okullarında da veliler ciddi bir ekonomik yükle karşılaşıyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin, çocuğunu devletin anaokuluna göndermesi için aylık 2 bin 300 lira ödemesi gerekiyor. Yemeksiz eğitim tercih edildiğinde bu rakam bin liraya düşüyor. Ancak yemek seçeneğinin ayrıştırılması, çocukların gelişim döneminde eşitsizliğe yol açıyor.

50 BİN LİRA KAYIT ÜCRETİ

Öte yandan, devlet okullarında kayıt ücreti uygulaması da velileri zorluyor. Nefes gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, kayıt ücretlerinin mahalleye göre değiştiğini belirterek, “30-40 bin, hatta 50 bin liralara kadar çıkabiliyor. Üstelik kırtasiye ve hijyen gibi masraflar da sürekli ekleniyor” dedi.

Yılmaz, anaokulu fiyatlarının kontrolsüz şekilde yükseldiğini vurgulayarak, “Fiyatlarda sınır tanımıyorlar. Özellikle kurumsal, vakıf kurumları inanılmaz bir ticarete dönüştürmüş durumda. Vakıfların kamusal olma tarafı da var ama hepsi eğitim hizmetini tam anlamıyla alınır satılır hale getirdi. Devlet okullarında ise okul sayısının yetersiz olması nedeniyle çocuklar eğitime ulaşamıyor.” ifadelerini kullandı. Veli-Der verilerine göre devlet anaokullarında yıllık ücretler yemeksiz 8-10 bin liradan başlarken, yemekli eğitim 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Nefes