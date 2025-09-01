İstanbul’da Uyum Haftası Trafiği: Yoğunluk Yüzde 60’ı Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası bugün başladı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte veliler çocuklarını okullara götürürken, İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkat çekti.

Özellikle haftanın ilk iş günü olmasıyla birlikte kent genelinde ana arterlerde trafik akışı yavaşladı. Sabah saatlerinde E-5 Karayolu’nun Yenibosna mevkii Ankara istikametinde araç yoğunluğu arttı.

YOĞUNLUK YÜZDE 60

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre sabah saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 60 olarak ölçüldü. Yoğunluğun gün boyunca okul çevrelerinde ve ana güzergâhlarda devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA