İstanbullular Dikkat! Bugün Bu Yollar Trafiğe Kapalı
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere birçok cadde ve giriş yolu 05.45’ten program bitimine kadar kapalı olacak. Sürücüler için alternatif güzergâhlar da duyuruldu.
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kutlamalar nedeniyle bugün saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında tören günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar paylaşıldı.
Kapatılacak yollar (05.45 - program bitimi):
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü
D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Hal Yolu Güney’den gelip Vatan Caddesi girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
Alternatif güzergâhlar:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 Karayolu
O-3 Hal Yolu
