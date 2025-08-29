Bahçeli'nin '30 Ağustos' Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos mesajında ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu yaptı. Bahçeli açıklamasında, "103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de 'Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır" dedi.

Son Güncelleme:
Bahçeli'nin '30 Ağustos' Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin vurgularda bulunan Bahçeli'nın açıklaması şu şekilde:

"103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de “Terörsüz Türkiye”ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır. Potansiyel olarak ve dip akıntı halinde sürekli var olan iç ve dış düşmanlıklar Terörsüz Türkiye’yle beraber tesir alanını iyice kaybedecektir. Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller milletimizin kahrına ve çelikten iradesine 103 yıl önce nasıl çarpmışlarsa, akıbet gene aynı olacaktır."

Malazgirt Etkinliğinde MHP-DEM Parti Teması! Bahçeli'ye Teşekkür EttiMalazgirt Etkinliğinde MHP-DEM Parti Teması! Bahçeli'ye Teşekkür EttiSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta GörüştüSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor
Son Dakika... Solskjaer'in Yerine Getiriliyor: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Bugün İlk İdmanına Çıkacak 2. Sergen Yalçın Dönemi Başlıyor
Polonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Yere Çakıldı
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti' 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'