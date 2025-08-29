Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş insanı Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde yaşadığı gizemli tekne kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile son kez konuştuğu öğrenilen Yukay’ın ölümünde "16 dakika"lık şüpheli zaman dilimi dikkat çekiyor.

TEKNE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere "Graywolf" isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay, saatler sonra irtibat kesildikten sonra parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesiyle gündeme gelmişti. Uzun aramalar sonunda iş insanının cansız bedenine 19 gün sonra, denizin 68 metre derinliğinde ulaşıldı.

"AREL 7 " GEMİSİ ŞÜPHELERİN ODAĞINDA

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada Yukay’ın teknesine kuru yük gemisi "Arel 7"nin çarpmış olabileceği ihtimali öne çıktı. Geminin ön kısmında bulunan sürtünme izleri, parçalanmış teknedeki hasarla eşleşti. Kriminal raporda teknedeki boya kalıntılarıyla gemideki izlerin aynı yapıda olduğu belirtildi.

16 DAKİKALIK GİZEM DİKKAT ÇEKTİ

Yukay’ın telefon sinyalinin Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu sırada saat 17.09’da kesildiği, 'Arel 7' gemisinin ise bölgeden 17.25’te geçtiği belirlendi. Avukat Nuri Koray Kurun, bu 16 dakikalık boşlukta ne yaşandığının aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca gemi kayıtlarında mürettebatın kazadan sonra geminin ön kısmını kontrol ettiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

KARA KUTU SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Yukay’ın teknesindeki 'kara kutu' niteliğindeki konsol cihazının ilk incelemesinden sonuç alınamadı. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. Bu kayıtların, kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

KAPTAN TUTUKLANDI

Kazayla ilgili gözaltına alınan 'Arel 7' gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine İstanbul’da tutuklanmıştı. Tokatlıoğlu’nun ifadesinde, gözcü ve yardımcısının kaza sırasında yemekte olduğunu söylediği, gemiyi "otomatik kaptan" sistemine bıraktığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA