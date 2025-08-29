Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor

Marmara Denizi’nde yaşamını yitiren iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kriminal rapor 'Arel 7' gemisini işaret ederken, telefon sinyalinin kesilmesi ile geminin bölgeden geçişi arasındaki 16 dakikalık fark dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş insanı Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde yaşadığı gizemli tekne kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile son kez konuştuğu öğrenilen Yukay’ın ölümünde "16 dakika"lık şüpheli zaman dilimi dikkat çekiyor.

TEKNE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 1

4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere "Graywolf" isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay, saatler sonra irtibat kesildikten sonra parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesiyle gündeme gelmişti. Uzun aramalar sonunda iş insanının cansız bedenine 19 gün sonra, denizin 68 metre derinliğinde ulaşıldı.

"AREL 7 " GEMİSİ ŞÜPHELERİN ODAĞINDA

Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 2

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada Yukay’ın teknesine kuru yük gemisi "Arel 7"nin çarpmış olabileceği ihtimali öne çıktı. Geminin ön kısmında bulunan sürtünme izleri, parçalanmış teknedeki hasarla eşleşti. Kriminal raporda teknedeki boya kalıntılarıyla gemideki izlerin aynı yapıda olduğu belirtildi.

16 DAKİKALIK GİZEM DİKKAT ÇEKTİ

Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 3

Yukay’ın telefon sinyalinin Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu sırada saat 17.09’da kesildiği, 'Arel 7' gemisinin ise bölgeden 17.25’te geçtiği belirlendi. Avukat Nuri Koray Kurun, bu 16 dakikalık boşlukta ne yaşandığının aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca gemi kayıtlarında mürettebatın kazadan sonra geminin ön kısmını kontrol ettiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

KARA KUTU SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 4

Yukay’ın teknesindeki 'kara kutu' niteliğindeki konsol cihazının ilk incelemesinden sonuç alınamadı. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. Bu kayıtların, kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

KAPTAN TUTUKLANDI

Kazayla ilgili gözaltına alınan 'Arel 7' gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine İstanbul’da tutuklanmıştı. Tokatlıoğlu’nun ifadesinde, gözcü ve yardımcısının kaza sırasında yemekte olduğunu söylediği, gemiyi "otomatik kaptan" sistemine bıraktığı öne sürüldü.

MSB Kaynaklarından 'Halit Yukay' Açıklaması: Cansız Bedeni Çıkarıldı mı?MSB Kaynaklarından 'Halit Yukay' Açıklaması: Cansız Bedeni Çıkarıldı mı?Güncel

Halit Yukay'ın Şüpheli Ölümünde Şoke Eden İhbar! Mangal Başına Geçip Dümeni Bırakmışlar... 'Kaptan Mürettebatı Susturdu'Halit Yukay'ın Şüpheli Ölümünde Şoke Eden İhbar! Mangal Başına Geçip Dümeni Bırakmışlar... 'Kaptan Mürettebatı Susturdu'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Halit Yukay
Son Güncelleme:
Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi İki Yıldız İsim Birbirine Girdi
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti' 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'