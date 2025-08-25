Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nın ardından Devlet Bey Konağı'nda bir görüşme yaptı. İki lider Selçuklu Kabristanı'nı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda bir araya geldi. İki lider Devlet Bey Konağında bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Erdoğan, ziyaretin ardından yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Son Düzlüğe Varmış Bulunuyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Son Düzlüğe Varmış Bulunuyoruz'Güncel

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
