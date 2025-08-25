Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Son Düzlüğe Varmış Bulunuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda kritik mesajlar verdi. “Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda açıklamalarda bulundu.

“Malazgirt Zaferi'nin senei devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Malazgirt Zaferi tarihin en şanlı sayfalarından biridir. Bir yıllık aranın ardından bu ruh serinliğinde tekrar buluşturan Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Okçular Vakfı'mızın her bir ferdine tebriklerimi iletiyorum. Ahlatlı kardeşlerime Bitlisli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Son Düzlüğe Varmış Bulunuyoruz' - Resim : 1

'AHLAT, KIZILELMA'NIN ANAHTARIDIR'

Ahlat’ın tarihi önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlat'ı vatan kılan cümle ecdadı cümle gazi ve şuhedayı rahmetle yad ediyorum. Bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Aşkla imanla bu toprakların harcını karan tüm şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Çoşkunuz için karşımda gördüğüm kardeşlik tablosu için sizlere teşekkür ediyorum. Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır. Kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bir iman kültür ve medeniyet köprüsüdür. Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran muharebesine bu vatan için bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canlarıyla bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm değerlerimizi yaşatmaya yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Son Düzlüğe Varmış Bulunuyoruz' - Resim : 2

'SAFLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ'

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mazlumlara ümit dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız. Tarih Türk Kürt ve Arap birlik ve beraberlik olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin şekilde kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'SON DÜZLÜĞE VARDIK'

“Bu yolda çok ağır bedeller ödedik” diyen Cumhurbaşkanı “Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zafer Haftası' MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zafer Haftası' MesajıGüncel
İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladıİstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri SelamladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

