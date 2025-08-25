İstanbul'da Hollandalı Kardeşlerin Sır Ölümünde Yeni Gelişme: İşletme Sahipleri Gözaltına Alındı

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir otelde tatil için Türkiye’ye gelen Hollandalı ailenin iki çocuğu ölü bulundu. Yemek yedikleri işletme sahipleri gözaltına alındı. Ailenin yediği yemeklerden inceleme için numune alındı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde ölü bulunan iki kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olay sonrası yemek yedikleri işletme sahipleri gözaltına alınırken, numuneler inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İstanbul'da Hollandalı Kardeşlerin Sır Ölümünde Yeni Gelişme: İşletme Sahipleri Gözaltına Alındı - Resim : 1
İki kardeş hayatını kaybetti, baba Mohammed Ajoeb hastanede tedavi görüyor

TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİLER

Olay, 22 Ağustos 2025 tarihinde Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan Grand Sami Otel’de meydana geldi. Hollanda’dan tatil için Türkiye’ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile akşam saatlerinde Taksim’e giderek vakit geçirdi. Aile, burada yemek yedikten sonra otele geri döndü.

İKİ KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU

Sabah saatlerinde otel odasından sesler duyan görevliler, içeri girdiklerinde iki kardeşi hareketsiz halde yerde buldu. Baba Mohammed Ajoeb’in ise fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul'da Hollandalı Kardeşlerin Sır Ölümünde Yeni Gelişme: İşletme Sahipleri Gözaltına Alındı - Resim : 2
Kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralanıyor

İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği işletmeler tespit edildi. Yapılan operasyonla işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayın nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

