Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, iki kız kardeşin cansız bedeni evlerinde bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede kardeşlerin 10 gün önce öldüğü belirlendi.

Son Güncelleme:
Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay - Resim : 1

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay - Resim : 2

İKİ KARDEŞE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.

Isparta'da 2 Gündür Kayıptı! Ormanda Cansız Bedeni BulunduIsparta'da 2 Gündür Kayıptı! Ormanda Cansız Bedeni BulunduGüncel
Mersin'de Sulama Kanalında Ceset BulunduMersin'de Sulama Kanalında Ceset BulunduGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Mardin
Son Güncelleme:
Kayseri’de Feci Kazada 2 Kişi Yaralandı Kayseri’de Feci Kazada 2 Kişi Yaralandı
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Bomba Gibi Patladı, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Herkes 'Bomba' Sandı
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Narin’in Ölümünün Ardından 1 Yıl Geçti… Baba Arif Güran Konuştu! Anne Yüksel Güran’ın Cezaevinde Ne Anlattığını Açıkladı Narin’in Ölümünün Ardından 1 Yıl Geçti… Baba Arif Güran Konuştu!