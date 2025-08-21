Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İKİ KARDEŞE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.

