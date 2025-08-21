Kayseri’de Feci Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri’de Feci Kazada 2 Kişi Yaralandı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayseri-Malatya yolu Ağırnas Kavşağı mevkide meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

