Rize’de Çatı Yangını Paniği!

Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı küle döndü. Yangın Pazar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında çıktı.

Alınan bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü İsak Ceylan’a ait evin çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği’ne bağlı ekipler tarafından yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA