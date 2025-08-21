ABD’li Senatörlerden Trump'a 'İsrail' Çağrısı

ABD’de çoğunluğu Demokrat Partili bir grup senatör, Donld Trump yönetimine “Gazze’de gazetecileri koruması ve uluslararası medyanın bölgeye erişimine izin vermesi” konusunda İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Çoğunluğu Demokrat Partili ABD’li 17 senatör, Trump yönetimine çağrıda bulunarak Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusunda harekete geçmesini ve İsrail’i basın özgürlüklerini güvence altına almaya zorlamasını istedi.

'GÜVENİRLİĞİ ZEDELİYOR'

Senatörler ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’na İsrail’den uluslararası gazetecilere Gazze’ye bağımsız erişim sağlamasını talep etmesi çağrısında bulunarak, basına yönelik kısıtlamaların ve sansürün ABD’nin güvenilirliğini zedelediğini ifade etti.

Senatör Brian Schatz liderliğindeki grubun, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya yazdığı mektuba Chris Van Hollen, Jeff Merkley, Elizabeth Warren ve Peter Welch gibi Demokrat senatörlerin yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders da imza attı. Mektupta, İsrail’in Gazze’de aralarında Katar merkezli El Cezire Muhabiri Enes el-Şerif'in bulunduğu altı gazeteciyi öldürdüğü 10 Ağustos’taki saldırısına atıf yapıldı.

