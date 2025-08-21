Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Bomba Gibi Patladı, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sabah saatlerinde ana su hattında henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir arıza meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

İlçe stadyumu yakınlarındaki alanda ana isale hattında patlamanın ardından, su büyük bir basınçla dışarı çıktı, çevrede su taşkını yaşandı. Patlayan borudan fışkıran tonlarca su, metrelerce yüksekliğe ulaşarak bölgeyi adeta göle çevirdi.

Ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlamanın ardından, su büyük bir basınçla dışarı çıktı. Mahalle sakinleri, devasa su kütlesinin caddelere kadar taştığını belirtti.

SU AKIŞI KESİLDİ

Belediye ekipleri hızlıca müdahale ederek bölgedeki su akışını kesti ve arızayı gidermek için çalışma başlattı.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Patlama anına tanıklık eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, “Üniversite istikametinde ana boru patladı, su öyle şiddetliydi ki yollar su altında kaldı. Yakınlarda sulama kanalı da var, taşkın daha da büyüdü” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA