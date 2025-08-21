Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Bomba Gibi Patladı, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı

Yozgat’ta patlayan su borusu yürekleri ağza getirdi. Boru hattından yükselen tonlarca su, metrelerce yükselirken, alan ise göle döndü. Belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sabah saatlerinde ana su hattında henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir arıza meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

İlçe stadyumu yakınlarındaki alanda ana isale hattında patlamanın ardından, su büyük bir basınçla dışarı çıktı, çevrede su taşkını yaşandı. Patlayan borudan fışkıran tonlarca su, metrelerce yüksekliğe ulaşarak bölgeyi adeta göle çevirdi.

Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Bomba Gibi Patladı, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı - Resim : 1

Ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlamanın ardından, su büyük bir basınçla dışarı çıktı. Mahalle sakinleri, devasa su kütlesinin caddelere kadar taştığını belirtti.

Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Bomba Gibi Patladı, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı - Resim : 2

SU AKIŞI KESİLDİ

Belediye ekipleri hızlıca müdahale ederek bölgedeki su akışını kesti ve arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Yozgat’ta Yürekleri Ağza Getiren Olay! Bomba Gibi Patladı, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı - Resim : 3

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Patlama anına tanıklık eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, “Üniversite istikametinde ana boru patladı, su öyle şiddetliydi ki yollar su altında kaldı. Yakınlarda sulama kanalı da var, taşkın daha da büyüdü” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yozgat
